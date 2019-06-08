深化印太合作 酈英傑18日談增進美台經濟關係

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國在台協會（AIT）與外貿協會合辦有關深化印太地區經濟與商業合作的論壇，18日登場。AIT處長酈英傑將以美國自由開放的印太願景為背景，針對增進美台經濟與商業關係發表演講。

今年是AIT成立40週年，為慶祝美台40年的友誼與合作，AIT為2019年每個月份指定一個主題，6月是AIT@40的「科技與數位經濟月」，將透過系列活動，凸顯美台在這些領域的合作。

AIT日前發布新聞稿表示，系列活動包括酈英傑（Brent Christensen）將於18日以美國自由開放的印太願景為背景，針對增進美台經濟與商業關係發表年度第2篇大型演說。外貿協會董事長黃志芳與其他國家駐台的代表將共同討論如何深化台灣與印太地區的經濟連結，並特別聚焦數位經濟議題。

根據活動資訊，AIT、外貿協會將合辦「數位經濟系列論壇」，主題為深化印太地區經濟與商業合作。活動並邀請政務委員鄧振中、台灣大哥大總經理林之晨、工業技術研究院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗等人與談。

去年8月來台就任的酈英傑提出任內4項優先工作目標，分別是增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係。他預計在今年分別針對每項議題發表演講。

此外，AIT表示，AIT副處長谷立言(Raymond Greene) ，將參加臉書於20日舉辦的「亞太新聞媒體素養會議」，探討如何在民主社會的健全運作下，促進媒體素養及對抗外來數位干涉。

AIT表示，將以參與「APEC O2O網實整合高峰會」來結束AIT@40的「科技與數位經濟月」。屆時，谷立言和美國中小企業署顧問歐柏恩(Bryan O’Byrne)將發表演說，探討APEC架構下的數位經濟合作，以及運用監理沙盒來協助轉型成以創新為基礎的社會。（編輯：趙蔚蘭）1080608