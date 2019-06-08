政見會交鋒 綠委：蔡賴差異不大作法不同

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文和前行政院長賴清德今天在民進黨總統初選政見會交鋒，立委李俊俋評論「少有火花、存同求異，差異不大、滿足期待」；多位綠委也說，兩人本質差異不大，作法不同。

民進黨2020總統初選唯一一場政見發表會今天舉行，這也是民進黨執政過程中，第一次現任元首連任之路面臨黨內對手挑戰，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人的路線、主張、政策內容陳述，黨內立委也各有解讀。

立委劉世芳表示，蔡、賴兩人論述表現在伯仲之間，但賴清德主張內閣制又可選總統比較奇怪。

立委李俊俋則以「少有火花、存同求異，差異不大、滿足期待」16字回應；他說，至少兩人走完民進黨程序，有充分的政見發表，這是民眾希望看到、也是民進黨的價值，對民進黨是好事，兩人在國政準備上相當充分，但回答問題還是有閃躲。

李俊俋說，整體而言，兩人都盡了全力，最重要是民調結果出爐後，如何開始整合、開始團結，都是兩人未來要面對的工作。

此外，立委吳思瑤說，這場政見發表會帶給社會的意義是，民進黨即便是現任總統爭取連任，雖然初選程序有些許調整，但還是架構在一個民主程序上。

她進一步表示，「執政黨率先有一個雙方論述政策與想法的機會非常難得，帶給台灣社會正向思考」，這是民主的台灣、民主的政黨有民主的競爭機制，這點非常重要。

吳思瑤認為，雙方今天論述中規中矩，各取所需，蔡總統強調繼續領導這個國家的必要性，賴清德則不斷強調民進黨需要這場初選，讓外界感受到民進黨的不同。至於兩人不同之處是，賴清德公開宣示，即使落敗也會支持對方，蔡總統則強調，只有她才能團結這個黨，打贏2020，兩人的策略與想法也有不同。

此外，立委趙天麟說，政見表現各有千秋，蔡賴兩人都深入淺出將過去執政的成績單與未來想法向人民報告。兩人的路線本質上沒有不同，或許有不同切入點，但講的都是同一件事情。

立委郭國文指出，賴清德用庶民語言比較直白，人民容易了解，而蔡總統使用的詞藻比較華麗。（編輯：李信寬/林淑媛）1080608