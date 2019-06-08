政見會交鋒 蔡訴諸政績團結賴直球對決盼接棒

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨總統初選政見會今天登場，總統蔡英文主打政績牌，與前行政院長賴清德從憲改到稅改都有交鋒，但也不忘三喚「清德兄」溫情喊話；賴清德則直球對決，訴求接棒沒有宮廷政變問題，並質疑蔡總統沒有做到團結基本的要求。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與賴清德在一個半小時的政見會以及會後記者會數度交鋒。

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賴清德申論先強調，台灣已是民主國家並非世襲帝制，交棒接棒都應由人民決定；自然而然沒有所謂宮廷政變、偷襲或誠信等問題，更何況這些指控非事實。在結論時直言民進黨去年在九合一選舉遭遇空前的困難，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，勇敢掌握接力賽智慧，2020大選若輸掉，蔡總統說的執政價值跟成果，都將毀於一旦。

蔡總統在申論時反擊說，她不但有藍圖，且「我的房子已經蓋了一半了」；蔡總統從經濟、能源、外交、稅改等議題，大談3年執政成績，強調「一個執政黨如果自我否定的話，不知道要如何面對即將到來的2020大選。」

賴清德在政見會也再度喊話，如果輸給蔡總統，一定支持蔡，而現在初選時間也照蔡總統的意思延了3次，初選辦法也更改了，如果初選是他贏，「總統是不是要支持」。

2020民進黨總統初選政見會8日下午在華視登場，總統蔡英文（右）、前行政院長賴清德（左）與民進黨主席卓榮泰（中）握手致意，宣布政見會正式開始。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 108年6月8日

面對賴清德再問若他初選出線是否支持，蔡總統回應，這是第一次現任總統遭遇挑戰，思考團結的時候也在思考選後要如何團結。總統在政見會後記者會回應，她是黨員，黨員必須遵從黨的意志跟黨的決定。之後總統也透過初選發言人阮昭雄轉述表示，作為一個黨員，她會遵從黨的決定，支持黨提名的候選人。

蔡總統並提到，執政團隊已經執政3年了，「當然中間有1年4個月由我們的賴前院長來擔任行政院長」；今年初做了總檢討，行政院長蘇貞昌團隊，很有效率解決很多問題，人民對執政開始有感。

近來稅改由誰推動引起爭論，蔡總統說，2016年開始的稅改工程，經過當時的院長林全仔細擘劃，2017年由時任行政院長賴清德提交立法院，到了2018年開始實施，2019年5月開始報稅時，人民有很深的感受。

賴清德說，包括減稅、歡迎台商回台、甚至能源轉型，他都有參與其中；稅改，林全做了非常前瞻的規劃，後續他也提高一般庶民的扣除額，讓受薪階層每個月新台幣3萬元以下、每年領13.5個月還可以不用繳稅。

賴清德拋出憲政改革構想，蔡總統在會後記者會也回應，最適合推憲改的人就是連任的總統，因為沒有利害衝突且有執政經驗。

對於兩岸議題，蔡總統強調執政3年來最重要工作是確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制，這些每天都要做。賴清德則說，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚。

最後結論，蔡總統三喚「清德兄」，溫情喊話「我們的敵人不在這個講台上」，更不是對黨內初選不同立場的支持者，她要團結在場的每一個人，捍衛民主、守護台灣。

總統又說，「2020不能說只有我才能贏，而是要一起贏，一加一絕對大於二」；但賴清德反擊，所謂一加一，到底「一」是誰來代表，蔡總統可以主張是她，「我認為是我」。

賴清德強調很遺憾蔡總統沒有回答，「等於把那個加放掉了」；「這場選舉強調要團結，但是她沒有做到團結基本的要求，這一點非常可惜。」

今天的政見會是唯一一場，民進黨10日到14日將進行初選民調，最快13日中午、最慢14日，民調結果就會揭曉。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080608