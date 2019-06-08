更多編輯台推薦新聞：
女同志情侶倫敦遭騷擾毆打 英國各界震驚
國際

女同志情侶倫敦遭騷擾毆打 英國各界震驚

影片／美俄軍艦差點在東海相撞 互控對方做出危險行為
國際

影片／美俄軍艦差點在東海相撞 互控對方做出危險行為

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業
文化

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
民進黨總統初選政見會
2020民進黨總統初選政見會8日下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。蔡總統會後表示，初選沒有贏家或輸家，政見說明會是可以將3年來實踐民進黨執政價值有說明的機會，賴清德也有機會向人民報告國政藍圖，這是民進黨民主精神的展現。
民進黨總統初選政見會
新聞專題
民進黨總統初選政見會2/14

蔡總統細數3年政績 拚連任捍衛執政價值

最新更新：2019/06/08 18:46
2020民進黨總統初選唯一一場政見會8日下午登場，總統蔡英文（圖）與前行政院長賴清德兩強交鋒，蔡總統會後出席記者會，回應媒體提問。中央社記者裴禛攝　108年6月8日
2020民進黨總統初選唯一一場政見會8日下午登場，總統蔡英文（圖）與前行政院長賴清德兩強交鋒，蔡總統會後出席記者會，回應媒體提問。中央社記者裴禛攝　108年6月8日

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天在民進黨總統初選政見會結論時，三度向前行政院長賴清德喊話表示，賴清德1年4個月行政院長的表現是她要捍衛的、對手與敵人都不在這個講台上、盼一起團結合作，為了台灣，放下個人。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。

蔡總統在申論時細數3年來的政績與下一個階段的任務，結論時除強調自己是現階段與下個階段台灣最需要的領導人外，也向賴清德三度柔性喊話，盼以台灣為重，攜手合作。

會後記者會，蔡總統評價兩人表現不錯；被問到結論時談到賴清德時摸一下胸口，是否情緒有些起伏，總統以「情緒還好，講話總是有抑揚頓挫的時候」，輕輕帶過。

蔡總統表示，過去3年，沒有背離民進黨的價值路線；實踐價值進行改革，過程中會有困難，在鋪天蓋地壓力下，她勇敢面對，也承受代價，勇敢前進。

總統說，對於台灣主權，從來沒有妥協、沒有讓步，「我沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負台灣人民的期待。」

蔡總統表示，3年有成，已經開始收成，要相信自己的成績，不要自我否定，一個執政黨如果自我否定，不知道要如何面對即將到來的2020大選。

蔡總統在結論時表示，國際局勢快速變化，加上中國威脅滲透，台灣的國家安全正面臨複雜挑戰，此刻需要有國家安全經歷的總統帶領國家，需要有國際視野、能精準掌握國際局勢、熟悉國際談判實務的領導人。

「蔡英文就是現階段，跟下個階段台灣需要的領導人」，蔡總統說，去年九合一選舉，選民給民進黨教訓，但政策方向、價值沒有錯，民進黨要反省，但不表示要放棄民進黨的價值。

蔡總統三度對賴清德喊話說，站在這裡，要捍衛的不是個人的權位，是執政的價值，黨員跟支持者對台灣的堅持。「我要跟清德兄說，他1年4個月的行政院長任期的執政，也是我要捍衛的。」

總統再跟賴清德說，「我們的敵人跟對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者」。從2008年到2016年，證明了蔡英文是最能夠團結民進黨，從困境中走出來的那個人，同樣地在國際情勢變動中，蔡英文也能夠在變局中，帶領著台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。

「我要跟清德兄說，這一局我們兩個的態度最重要」，總統重申，願意一起合作，為民進黨，為了台灣，放下個人，團結面對，贏得勝選。

蔡總統在會後記者會被追問，若賴清德初選勝出是否支持表示，「我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志跟黨的決定，那這不是已經講得很清楚了嗎？」2020大選，不是一個人支持另外一個人的問題，而是整個黨跟支持者，還有社會大眾，如何做最有效的整合，才是重點。（編輯：謝佳珍）1080608

延伸閱讀
初選民調避免狸貓換太子 羅文嘉：聘保全護送蘇貞昌表態挺蔡總統 盼民眾再給她多點時間李遠哲籲總統知所進退 蔡營：人民想法更重要
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報