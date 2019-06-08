蔡總統細數3年政績 拚連任捍衛執政價值

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天在民進黨總統初選政見會結論時，三度向前行政院長賴清德喊話表示，賴清德1年4個月行政院長的表現是她要捍衛的、對手與敵人都不在這個講台上、盼一起團結合作，為了台灣，放下個人。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。

蔡總統在申論時細數3年來的政績與下一個階段的任務，結論時除強調自己是現階段與下個階段台灣最需要的領導人外，也向賴清德三度柔性喊話，盼以台灣為重，攜手合作。

會後記者會，蔡總統評價兩人表現不錯；被問到結論時談到賴清德時摸一下胸口，是否情緒有些起伏，總統以「情緒還好，講話總是有抑揚頓挫的時候」，輕輕帶過。

蔡總統表示，過去3年，沒有背離民進黨的價值路線；實踐價值進行改革，過程中會有困難，在鋪天蓋地壓力下，她勇敢面對，也承受代價，勇敢前進。

總統說，對於台灣主權，從來沒有妥協、沒有讓步，「我沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負台灣人民的期待。」

蔡總統表示，3年有成，已經開始收成，要相信自己的成績，不要自我否定，一個執政黨如果自我否定，不知道要如何面對即將到來的2020大選。

蔡總統在結論時表示，國際局勢快速變化，加上中國威脅滲透，台灣的國家安全正面臨複雜挑戰，此刻需要有國家安全經歷的總統帶領國家，需要有國際視野、能精準掌握國際局勢、熟悉國際談判實務的領導人。

「蔡英文就是現階段，跟下個階段台灣需要的領導人」，蔡總統說，去年九合一選舉，選民給民進黨教訓，但政策方向、價值沒有錯，民進黨要反省，但不表示要放棄民進黨的價值。

蔡總統三度對賴清德喊話說，站在這裡，要捍衛的不是個人的權位，是執政的價值，黨員跟支持者對台灣的堅持。「我要跟清德兄說，他1年4個月的行政院長任期的執政，也是我要捍衛的。」

總統再跟賴清德說，「我們的敵人跟對手不在這個講台上，更不是黨內初選裡面不同立場的支持者」。從2008年到2016年，證明了蔡英文是最能夠團結民進黨，從困境中走出來的那個人，同樣地在國際情勢變動中，蔡英文也能夠在變局中，帶領著台灣走向國際，讓台灣不孤單，讓台灣成為世界的台灣。

「我要跟清德兄說，這一局我們兩個的態度最重要」，總統重申，願意一起合作，為民進黨，為了台灣，放下個人，團結面對，贏得勝選。

蔡總統在會後記者會被追問，若賴清德初選勝出是否支持表示，「我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志跟黨的決定，那這不是已經講得很清楚了嗎？」2020大選，不是一個人支持另外一個人的問題，而是整個黨跟支持者，還有社會大眾，如何做最有效的整合，才是重點。（編輯：謝佳珍）1080608