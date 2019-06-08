賴清德：參選非否定過去 勝利是最大價值

對於近來黨公職紛紛表態要挺總統蔡英文，前行政院長賴清德（圖）8日在初選政見會後記者會上表示，他都尊重，他不為難黨內同志，也尊重他們支持的對象，但「更重要的是社會面的支持」。中央社記者郭日曉攝 108年6月8日

（中央社記者顧荃台北8日電）前行政院長賴清德爭取代表民進黨參選總統，他今天在政見會提出執政4大目標，並強調參選不是否定過去執政，勝利才是最大價值。他有績效、加乘效果，是「一加一大於一」的第一個「一」。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德同台交鋒，各自陳述理念爭取出線。

賴清德首先在申論時指出，他參選不是為個人，不是否定過去執政功過，台灣已經是民主國家，非世襲帝制，交棒接棒都該由人民決定，自然沒有所謂的宮廷政變、偷襲、誠信問題，更何況這些指控不是事實。

賴清德結論時則表示，他非常感謝蔡總統2008年帶領民進黨重返執政，但2018年民進黨在九合一選舉遭遇空前困難，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，勇敢掌握接力賽的智慧，2020大選若輸掉，蔡總統說的執政價值跟成果，都將毀之一旦。

賴清德以棒球為例，指一場球賽最大價值就是贏得勝利，球團不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。

被問到若初選落敗會如何實踐團結，賴清德認為，如果輸給蔡總統，一定支持蔡，而現在初選時間也照蔡總統的意思延了3次，初選辦法也更改了，如果初選是他贏，「總統是不是要支持？」不過，賴清德說，很遺憾蔡總統仍然沒有說如果輸掉這場選舉，就願意支持他。

此外，賴清德也說明他未來執政4大目標，分別是守護台灣、團結台灣、投資台灣、壯大台灣。

談到國家主權問題，賴清德說，他即便訪問上海，也是公開講民進黨的台灣前途決議文，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚；台灣要站在自由民主的價值下，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國民主化。

在解決低薪問題方面，賴清德認為應由供需觀點思考，在供應端提高勞工價值，用教育的方式減少學用落差、進行新經濟教育；需求部分，產業升級、鼓勵台商回台投資，工作機會增加，工資自然會提高。若要減少外勞，應用自動化方式減少，自動化的成本比外勞低，大力推動智慧製造，自然外勞就會減少。

賴清德說，經濟成果應為人民共享，政府施政才能得到支持，台灣過去幾年總體經濟表現不差，但底層民眾感受不到。

面對中美貿易戰，賴清德表示，台灣政府需做好準備，包括解決受影響產業的問題，改善台灣投資環境，讓台商回流、資金回流，也應該要推動新經濟、投資未來，把這兩個力量結合在一起。

此外，他支持勞退自選，政府要站在照顧勞工的立場，「勞保基金應該負最後責任」，應該編預算挹注，保障勞工權益。（編輯：趙蔚蘭/林淑媛）1080608