蔡英文喊一加一大於二 賴清德：誰是第一個一

2020民進黨總統初選電視政見發表會8日下午在華視進行，前行政院長賴清德（圖）會後表示，總統蔡英文持續強調一加一大於二，「這個一，到底誰是第一個一」，蔡總統可以主張是她，但「我認為是我」，因為他有加乘效果，立法委員輔選，他更有績效。中央社記者郭日曉攝 108年6月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）前行政院長賴清德今天表示，總統蔡英文一再強調一加一大於二，但誰是第一個一；很遺憾蔡總統仍然沒有說，如果輸掉初選願意支持他，「等於把那個加放掉了」；「這場選舉強調要團結，但是她沒有做到團結基本的要求，這一點非常可惜。」

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒；政見會後，兩人分別召開記者會。

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先召開記者會的蔡總統提到，「賴前院長的施政藍圖就是我現在正在蓋的房子」，俗話說「起厝起一半、不要換師傅」，她說，「賴前院長的未來式就是蔡英文的現在進行式」。

賴清德在會後記者會提到，這句話聽起來，「我的感覺是我已經當選總統了，我的未來式就是她的現在式」，蔡總統是現任總統，「可能蔡總統無意中也點出了未來的事實，非常感謝她。」

賴清德表示，他很遺憾，蔡總統仍然沒有說，她如果輸掉這場選舉，她願意支持他；蔡總統一方面沒有回答，一方面又強調一加一大於二，「這個一，到底誰是第一個一」，蔡總統可以主張是她，但「我認為是我」，因為他有加乘效果，立法委員輔選，他更有績效。

他強調，初選結束就是大選團結開始，今天蔡總統沒有回答，如果她輸掉初選願意支持他，「等於把那個加放掉了」，換句話說，這場選舉強調要團結，但是她沒有做到團結基本的要求，這一點非常可惜。

賴清德認為，「那個加絕對不能放掉」，那個加的意義是「輸的人要支持贏的人」，大家要接受初選結果而且願意支持對方，這才是加的意義，如果不斷強調一加一大於二，不談第一個一誰較適合，又不願意承諾接受初選結果，這是比較可惜。

至於是否擔心未來若勝出，英派不會挺他，未來如何整合。賴清德說，以他對民進黨了解，民進黨是一個民主政黨，過去有史以來，「初選結果都是為雙方所接受」，大家也都必須要盡力把支持者凝聚在一起，然後團結打贏選戰，所以他對未來他如果初選勝利、團結整個黨、凝聚社會的力量，仍然是有信心。

他強調，民進黨是民主政黨，大家知道遊戲規則，也知道初選結果必須接受，此外，他從一開始推動君子之爭，目的也是未來如果他出線，能在大選整合，不會因為初選發生什麼事情，影響大選整合工作。

對於近來黨公職紛紛表態要挺蔡總統，賴清德說，這個都尊重，他不為難黨內同志，也尊重他們支持的對象，但「更重要的是社會面的支持」。（編輯：謝佳珍）1080608