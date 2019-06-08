起厝起一半 總統：賴施政藍圖是我正在蓋的房子

2020民進黨總統初選電視政見發表會順利落幕，總統蔡英文8日在會後記者會上表示，執政黨要打贏選舉最重要就是執政成績與價值，還有人民對執政黨的信賴，這是最重要的事。中央社記者郭日曉攝 108年6月8日

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，執政黨要打贏選舉最重要就是執政成績與價值，賴清德施政藍圖是蔡英文正在蓋的房子，俗話說「起厝起一半，不要換師傅」，賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。歷經一個半小時政見會交鋒後，兩人分別舉行會後記者會，被詢及為自己政見會表現打分數，蔡總統則說，打分數的事情還是交給人民來做。

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蔡總統表示，初選沒有贏家或輸家，政見說明會兩人都表現很好，是可以將3年來實踐民進黨執政價值有說明的機會。她有信心今天說得很清楚，前行政院長賴清德也有機會向人民報告國政藍圖，這是民進黨民主精神的展現。

蔡總統進一步指出，沒有候選人說自己不是最強，每個候選人都認為自己是最強，只在說與不說的問題。

針對賴清德表示不能因球團選出最強的投手就說是背叛或突襲，蔡總統說，她同意勝利是最大考慮，但要走到勝利這條路，路徑在哪裡，個人的特質是一件事，個人如何整合群體力量，走向勝利那條路才是最重要。

蔡總統強調，選舉絕對不是一個候選人的事情，選舉是整個團隊的事情，且這個團隊怎麼體現人民對未來的期待最重要。

賴清德拋出憲政改革構想，蔡總統表示，憲改議題已經請民進黨智庫開始研究，智庫也提了幾套方案，憲改最有共識就是公民投票權下修至18歲，但因國民黨反對，所以無法跨過修憲的高門檻。

同時，蔡總統也認為，帶領憲政改革的人必須與憲政改革結論沒有利益衝突，在現有體制內運作一段時間，有經驗且知道問題在哪裡，才能有效引導憲政改革。以此來看，最適合的人就是連任的總統，因為沒有利害衝突且有執政經驗。

當被詢及總統初選民調若由賴清德勝出是否願意支持，蔡總統說，她其實已經回答過，「我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志與決定，這不就已經講得很清楚。」

她並強調，打2020大選不是一個人支持另外一個人，而是整個黨及其支持者、社會大眾做最有效的整合，這才是重點，執政黨要打贏選舉最重要就是執政成績與價值，還有人民對執政黨的信賴。（編輯：林淑媛/謝佳珍）1080608