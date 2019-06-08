敵人不在講台上 蔡向賴喊話：為台灣放下個人

（中央社記者劉麗榮台北8日電）總統蔡英文今天在政見會最後向前行政院長賴清德喊話，「我們的敵人不在這個講台上」，2020不能說只有她才能贏，而是要一起贏，一加一絕對大於二，為台灣放下個人，團結贏得勝選。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。

蔡總統表示，國際局勢快速變化，加上中國威脅滲透，下一任總統的挑戰更大，此時，需要有國家安全經驗的總統來帶領這個國家，適時啟動對美FTA（自由貿易協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）和其他國家的雙邊貿易談判，「蔡英文就是現階段、下一階段最需要的領導人」，她有足夠經驗和抗壓能力，守住立場，帶領台灣獲得國際信賴。

蔡總統說，面對中國她的立場明確，就是維持兩岸穩定，不挑釁，堅持主權，在關鍵時刻絕不含糊，不會讓中國誤判，讓國際誤解。

總統指出，2008年接任黨主席那一刻，她不知道民進黨可不可以在廢墟中站起來 ，但那時候是民進黨最團結的時候，民進黨從廢墟中站起來了，沒有讓對手看不起。這11年來，她跟民進黨休戚與共，困難的時候沒有離開，也沒有逃避困難，而是幫助黨度過重重難關。

總統說，民進黨從來不是因為一次失敗而失志的政黨，去年11月24日的敗選給民進黨警訊和教訓，選民要民進黨檢視執政的順序跟腳步，施政跟人民期待之間的差距，但政策方向和價值沒有錯，「要檢視、要反省，不代表要放棄我們的價值」，任何人都沒有理由放棄或否定過去3年的執政。

蔡總統說，她今天站在這裡捍衛的是執政價值，捍衛黨員對台灣的堅持，也捍衛賴清德1年4個月在行政院長任內的施政，她誠懇向賴清德喊話，「我們的敵人不在這個講台上」，更不是對黨內初選不同立場的支持者，她要團結在場的每一個人，守衛民主、守護台灣。

總統又說，「2008年到2016年已經證明蔡英文是最能團結民進黨從困境中走出來的那個人」、「2020不能說只有我才能贏，而是要一起贏，一加一絕對大於二」，她要跟賴清德說，「這一局我們的態度最重要」，她願意表達一起合作為民進黨，為台灣放下個人，團結面對，贏得勝選。（編輯：李信寬）1080608