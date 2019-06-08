蔡強調確保台灣主權獨立 賴：兩岸底線要講清楚

（中央社記者顧荃台北8日電）總統蔡英文今天表示，她執政3年來最重要工作是確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制，這些每天都要做。前行政院長賴清德說，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，蔡總統與前行政院長賴清德兩強交鋒。

台灣公民陣線發起人賴中強提問時詢問，在國家主權上，兩人的立場有何不同，是否同意台灣人才是國家的主人，以及是否贊成修改國籍法，明訂台灣人民才是中華民國人民。

蔡總統回應，在主權立場上，民進黨沒有太大不同，中華民國是主權獨立國家，未來由台灣2300萬人民決定，幾乎是全台的共識，修不修國籍法，都不會改變這個事實。她執政3年來最重要的工作，就是確保台灣主權自主跟獨立，強化國防、建立世界的支持，拒絕一國兩制，這些每天都要做。

賴清德說，他即便訪問上海，也是公開講民進黨的台灣前途決議文，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚，不然現狀一再改變，且改變現狀的都是中國；台灣要站在自由民主的價值下，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國民主化，不僅台灣可以安全、維護台灣主權與民主，對和平也有幫助。

賴中強也詢問，面對低薪問題，政府的政策工具是提高基本工資跟限縮外勞，兩人是否贊成減少外勞，比照日韓訂出大幅提升基本工資的目標。

蔡總統表示，她是有史以來最注重低薪問題的政府，例如基本工資，連續3年調漲，幅度達15%，超過馬政府8年；此外前行政院長林全卸任前，也確認軍公教調薪，由賴清德宣布，刺激民間跟進加薪。還有減稅、托育、長照、社會住宅等方面，減少民眾負擔。

蔡總統說，此外更重要的是增加優質工作機會，讓收入增加，五加二產業創新已經開始達到此一目標，相信工資會持續往上調；外勞方面，將在不影響本國人民就業跟薪資的情況下，會視產業轉型，做政策變動與調整，近年雖然都持續引進外勞，但失業率維持相對低的水準。

賴清德則表示，基本工資調整還是要看景氣循環，景氣好中小企業承受得住，可以調多一點，景氣不好的時候，可能就調少一點或暫時不調。外勞是跟台灣本勞做互補的工作，若要減少外勞，應用自動化方式減少，相信隨著時代進步，產業革新，自動化的成本比外勞低，大力推動智慧製造，自然外勞就會減少下來。

賴清德說，低薪是複合性原因，最重要的是站在供需觀點思考，在供應端提高勞工價值，用教育的方式減少學用落差、進行新經濟教育，增進人工智慧、物聯網的知識；需求部分，產業一定要升級，鼓勵台商回台投資，工作機會增加，工資自然會提高。（編輯：趙蔚蘭）1080608