賴問出線是否挺 蔡：首次現任總統遭挑戰

（中央社記者劉麗榮台北8日電）前行政院長賴清德今天在民進黨總統初選政見會再問總統蔡英文，若他初選勝出，總統是否支持他；蔡總統說，這是第一次現任總統遭遇挑戰，思考團結的時候也在思考選後要如何團結。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，蔡總統與前行政院長賴清德兩強交鋒。自由時報總編輯鄒景雯提問，初選落敗的人會如何繼續實踐團結，秉持君子之爭，帶領支持者集合最大力量兌現對台灣做過的承諾。

賴清德回答時表示，2016年1月16日民進黨贏得總統大選，蔡總統高票當選、立法院席次過半，大家對民進黨執政充滿期待；不過，很可惜2018九合一大選遭逢比2008年更慘的選戰，基層非常焦慮，擔心民進黨失去政權，立委席次大幅降低，擔心失掉的不是政權，而是台灣的民主，甚至連主權都會受到衝擊。

賴清德認為，如果民進黨沒有經過一場完整的初選，給社會新的形象，恐怕很難在明年大選贏得勝利，立委選舉更不用說，他出來登記參加初選一直抱持這樣的想法，「蔡總統贏了就是蔡英文2.0」，他如果贏了就是給台灣一個新的希望。

他說，如果輸給蔡總統，一定支持蔡，而現在初選時間也照蔡總統的意思延了3次，初選辦法也更改了，如果初選是他贏，「總統是不是要支持」。他重申自己才是最具勝算，能打敗國民黨候選人的人選，也最有實力輔選立委。

蔡總統表示，民進黨過去的初選都有2人或3人相爭的情況，初選結束也都是訴求團結，但這是第一次，現任總統遭遇挑戰，思考團結的時候也在思考選後要如何團結。

蔡總統表示，她不斷強調自己的施政實踐了民進黨的價值，賴清德提的政見也不出執政團隊的範圍。2020憑什麼打贏選戰，就是執政要得到人民肯定。今年初整體檢視，行政院長蘇貞昌帶領團隊解決許多問題，「人民開始有感起來」，年金改革過程雖然很痛苦，今天回頭看，都覺得是難能可貴的事情，連在野黨也不敢回復18%，可見紛擾過後，台灣是高度肯定這件事情。

她強調，現在施政已經進入收成，這就是團結黨最重要的事情，初選無論誰得到提名權，重點在於這個人能不能體現民進黨價值，帶領台灣脫胎換骨，只有這樣才能集結所有民進黨的支持者。（編輯：張均懋）1080608