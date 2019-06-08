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民進黨總統初選政見會
民進黨總統初選政見會8日登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人正面交鋒，可望聚焦兩岸立場與用人風格。蔡賴陣營代表抽籤決定，前行政院長賴清德先申論、後結論；蔡賴陣營並達成4不共識，包括，發表政見時不用手板或道具、不動員支持者到場。
民進黨總統初選政見會
新聞專題
民進黨總統初選政見會2/11

蔡總統：執政黨若自我否定 如何面對2020

最新更新：2019/06/08 15:09
2020民進黨總統初選政見會8日下午登場，總統蔡英文申論時表示，過去3年實踐民進黨的價值，沒有背離黨價值路線，面對鋪天蓋地的壓力，她仍勇敢面對、承受代價。（民進黨提供）
2020民進黨總統初選政見會8日下午登場，總統蔡英文申論時表示，過去3年實踐民進黨的價值，沒有背離黨價值路線，面對鋪天蓋地的壓力，她仍勇敢面對、承受代價。（民進黨提供）

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，她過去3年實踐民進黨價值，沒有背離黨的價值路線，3年有成，已經開始收成，「我們要相信自己的成績、不要妄自菲薄」，一個執政黨如果自我否定，不知道如何面對即將到來的2020大選。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，蔡總統在前行政院長賴清德後，緊接著申論。

蔡總統在第一階段申論中表示，國政不但有藍圖，而且工程已經開始，房子蓋了一半。過去3年實踐民進黨的價值，沒有背離黨價值路線，面對鋪天蓋地的壓力，她仍勇敢面對、承受代價，勇敢前進。

在外交上，蔡總統表示，在野黨所說的「麻煩製造者」已經不是台灣在國際上被認知，國際認知台灣是一個好夥伴、區域和平穩定的貢獻者、更重要的是，台灣是世界的良善力量。

蔡總統表示，下一個階段，將會以FTA（自由貿易協定）、加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）為主要目標，把台灣建構成全球產業布局重要根據地，外商與台商的投資，將會帶來台灣很多優質就業機會。

蔡總統說，雖然去年地方選舉受挫，但找到盲點、調整腳步之後，現在執政團隊更有效率，更有默契與共同目標。

她表示，3年有成，已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下來、成績也會留下來，不要輕易否定，「我們要相信自己的成績、不要妄自菲薄、更不要輕易自我否定」。（編輯：林淑媛/謝佳珍）1080608

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