蔡總統平常心面對下午政見會 賴清德無招勝有招[直播]

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（中央社記者葉素萍台北8日電）2020民進黨總統初選政見會將在下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒，蔡總統強調「平常心」，賴清德昨天很早就休息，今天「無招勝有招」。

民進黨總統黨內初選，今天下午2時將舉行唯一一場電視政見發表會，主持人為知名主播詹慶齡，三位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、以及台灣公民陣線發起人賴中強，政見會全程一個半小時。

根據規畫，電視政見會分成申論、提問、結論三部分，申論每人10分鐘，依序賴清德、蔡總統；提問的部分每人6分鐘，提問人2分鐘、回答4分鐘；結論每人8分鐘，依序蔡總統、賴清德，會後，蔡賴將分別舉行記者會。

蔡總統陣營發言人阮昭雄今天受訪時說，這幾天蔡總統平常心在準備政見發表會，將說明這3年多來施政改革成績單，以爭取更多國人支持；蔡總統並針對內政、經濟、外交、國防等議題，提出政策擘劃，更重要的是，呼籲大家共同守護台灣。

阮昭雄說，蔡總統非常熟悉國政，每天都在實踐，今天是抱著平常心面對政見會，要在有限的時間內，向國人說明國政最精華的部分。

賴清德陣營發言人李退之表示，各領域專家給賴清德的參考資料相當充足，之前也進行適當演練，賴昨天應該蠻早就休息，今天會神清氣爽地上場。

李退之說，賴清德來自基層，在台南市長任內就知道「吃飯皇帝大」，不管哪方面問題，其實就是經濟民生最重要，至於台灣主體相關問題，賴清德會做全面、總和性的論述；李退之說，到了這個時候，賴清德就像「獨孤九劍」一樣「無招勝有招」。（編輯：陸倩瑤）1080608

2020民進黨總統初選政見會8日下午在華視登場，總統蔡英文（前中）在幕僚等人陪同下抵達會場。左為民進黨主席卓榮泰。中央社記者郭日曉攝 108年6月8日