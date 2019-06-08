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民進黨總統初選政見會
民進黨總統初選政見會8日登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人正面交鋒，可望聚焦兩岸立場與用人風格。蔡賴陣營代表抽籤決定，前行政院長賴清德先申論、後結論；蔡賴陣營並達成4不共識，包括，發表政見時不用手板或道具、不動員支持者到場。
民進黨總統初選政見會
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民進黨總統初選政見會3/11

賴清德：台灣非世襲帝制 沒有宮廷政變偷襲問題

最新更新：2019/06/08 14:53
2020民進黨總統初選唯一一場政見會8日下午登場，前行政院長賴清德強調，反對一中原則、一國兩制，要解決中國長期對台灣滲透的問題，解決人心惶惶看到五星旗問題，主張主權獨立、求同存異，利用交流取代圍堵。（民主進步黨提供）
2020民進黨總統初選唯一一場政見會8日下午登場，前行政院長賴清德強調，反對一中原則、一國兩制，要解決中國長期對台灣滲透的問題，解決人心惶惶看到五星旗問題，主張主權獨立、求同存異，利用交流取代圍堵。（民主進步黨提供）

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨總統初選電視政見會今天下午登場，前行政院長賴清德申論指出，台灣已經是民主國家，非世襲帝制，交棒接棒都該由人民決定，自然沒有宮廷政變、偷襲、誠信問題，更何況這些指控都不是事實。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒。

賴清德一開始先用台語、客語、原住民語問好，他說參選下任總統是為台灣下階段的未來，在民進黨最困難、局勢最險峻，他不敢坐視民進黨失去政權，台灣民主失去主權，他勇敢承擔；他呼籲，壯大台灣的路上「與我同行」。

他說，參選不是為個人，不是否定過去執政功過，功過共同承擔，台灣已經是民主國家，非世襲帝制，交棒接棒都該由人民決定，自然沒有所謂的宮廷政變、偷襲、誠信的問題，更何況這些指控不是事實。

賴清德也說明未來執政四大目標：守護台灣、團結台灣、投資台灣、壯大台灣。

他強調，反對一中原則、一國兩制，要解決中國長期對台灣滲透的問題，解決人心惶惶看到五星旗問題，主張主權獨立、求同存異，利用交流取代圍堵，中國應該要了解和平非戰、善意對待。

賴清德強調，社會對立多年，台灣若不團結無法因應變局，團結台灣要重新得到人民信心，建立廉能開放、以人為本的政府，強化司法改革，淘汰恐龍法官。

他說，推動憲政改革，建立權責相符憲政體制，建構以國家利益為優先政黨文化，維持總統直選、恢復閣揆同意權、廢除考監兩院。

賴清德強調，要投資下一代，將用教育為年輕人裝上飛向夢想的翅膀；學貸10年免繳、利息降低，成立百億新創基金，課3間房屋以上空屋稅，國民教育向下延伸，希望年輕人畢業找得到工作，想結婚的人有能力，有能力生養小孩。

他說，壯大台灣，指標就是國際化，台灣應該竭盡所能跟國際接軌，歡迎國際進入台灣，台灣堅定站在自由民主聯盟，在印太戰略扮演關鍵角色，阻止共產勢力擴張。

另外也要提升生育率，2050年人口不低於2000萬人。（編輯：林淑媛）1080608

地機族
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