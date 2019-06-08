賴清德：勝利是最大價值 派最強投手非背叛團體

（中央社記者顧荃台北8日電）前行政院長賴清德今天說，勝利是最大價值，一定要嚴肅面對人民檢驗，勇敢掌握接力賽智慧，2020大選他有絕對把握能打敗國民黨，就像棒球球團，不會把派出最強投手當成背叛團體。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒，外界高度矚目。

賴清德在結論時表示，他非常感謝蔡總統2008年帶領民進黨重返執政，但不諱言2018年民進黨在九合一選舉遭遇空前的困難，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，勇敢掌握接力賽智慧，2020大選若輸掉，蔡總統說的執政價值跟成果，都將毀之一旦。

對於蔡總統說「一加一大於二」，賴清德表示，到底「一」是誰來代表，這非常重要。他是棒球愛好者，一場球賽最大的價值就是贏得勝利，球團不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。

賴清德說，未來他一定是守護台灣，維護民主的總統；他出生貧困環境，在基層長大，將會是傾聽基層的平民總統；他受醫學訓練，每天面對病情變化，臨事果決，有積極行動力，有跨科部的合作精神，未來他一定是有領導能力、有執行力的總統。

賴清德視前法務部長陳定南為導師，在擔任台南市長期間，他跟他的部下沒有涉及任何案件，這在地方自治上非常難得，為對抗黑金議會，也推動改革，他將會是清廉、勤政、愛鄉土的總統。

賴清德指出，民進黨每個階段都有不同使命，早期是追求民主，打破威權體制；第二階段是鞏固民住、落實民主生活；現在是第三階段，面對中國威脅，守護民主，跟國際合作，把民主推到中國，讓中國享受民主制度，對台灣提供安全環境，得到長遠的兩岸和平。

賴清德說，希望大家支持他，讓他完成歷史性工作。國際局勢已經改變，40年前美國聯中抗俄，但現在美國發動美中貿易戰，看到美國政策的改變，日本、澳洲、英國、美國都跟進，台灣需要有領導力、有決斷力的總統。

賴清德表示，「勝利是最大的價值」，請大家支持他，讓他代表民進黨打這場選戰，「我有絕對把握，我有信心打敗國民黨推出的候選人，我比柯文哲市長更能守護台灣，我也比韓國瑜更能夠治理國家」。（編輯：林淑媛）1080608