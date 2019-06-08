賴：改善投資環境因應貿易戰 蔡：我獲國際信賴

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）中美貿易戰延燒，也成為民進黨總統初選政見會焦點，總統蔡英文今天說，國際局勢快速變化，她有足夠經驗和能力，帶領台灣獲國際信賴；賴清德則說，改善台灣投資環境，讓台商回流、資金回流，也應該要推動新經濟、投資未來。

2020民進黨總統黨內初選，下午2時舉行唯一一場電視政見發表會，在提問部分，今周刊社長梁永煌問及，未來4年，心目中覺得台灣最重要的3個經濟關鍵議題是什麼，解方為何？

先回答的賴清德說，經濟成果應為人民共享，政府施政才能得到支持，台灣過去幾年總體經濟表現不差，但底層民眾感受不到。

他表示，雖然總體經濟有成長，但物價也隨之上漲，人民要求薪水多一點、吃好一點、存款多一點等基本生活需求，這都是民進黨未來要持續解決的部分。Airbnb、Uber等新經濟模式也影響旅館業、計程車業等，有些人民相對辛苦，未來他若擔任總統，會列為優先工作。

賴清德說，第二，美中貿易衝突長期的問題是兩方爭奪國際上的霸權，台灣政府需做好準備，包括解決受影響產業的問題，改善台灣投資環境，讓台商回流、資金回流，也應該要推動新經濟、投資未來，把這2個力量結合在一起。

第三，他說，他支持勞退自選，也認為，政府要站在照顧勞工的立場，「勞保基金應該負最後的責任」，也應該編預算挹注，保障勞工權益。

蔡總統在申論時先表示，國際局勢快速變化，加上中國威脅滲透，下一任總統的挑戰更大，此時，需要有國家安全經驗的總統來帶領這個國家，適時啟動對美FTA（自由貿易協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）和其他國家的雙邊貿易談判，「蔡英文就是現階段、下一階段最需要的領導人」，她有足夠經驗和抗壓能力，守住立場，帶領台灣獲得國際信賴。

她在答覆問題時表示，未來4年，台灣的經濟跟社會承受許多變數的影響，其中最大的是美中貿易衝突，美中貿易衝突反映美中深層結構性矛盾，也對亞洲經濟結構有重大影響，台灣要做好應變。

總統說，過去3年，政府為台灣打下堅實基礎，在面對美中貿易戰時，更有空間可面對，對於美中貿易衝突所帶來的後果，台灣必須要做3個工程。第一，經濟信心的穩固，政府要說服國人，對未來要有信心，美中貿易帶來供應鏈的重組，在重組過程中，推動台灣產業升級，強化台灣最有利的地位，同時也要開拓更多不同的市場，包括新南向國家、歐洲等。

第二，總統說，內需工程必須要快速執行，包括前瞻基礎建設、都市更新、社會住宅、長照2.0等，要讓強化內需成為經濟成長的重要來源。第三，社會照顧最重要，國家要照顧年輕世代、退休的人，讓他們沒有後顧之憂；社會安全網的完整建構，是經濟往前走最重要的工程。（編輯：趙蔚蘭）1080608