拚戰2020 羅文嘉：仍有兩座大山要跨過

（中央社記者溫貴香台北14日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，明年1月11日大選，非民進黨支持者加上約5%非賴不投者要整合與內政上如何化解民怨，這兩座大山要跨過，讓選民知道支持民進黨一舉兩得，既保衛台灣安全與民主，也讓生活獲得照顧品質提升。

民進黨總統初選由總統蔡英文勝出，贏對手前行政院長賴清德近8.2個百分點，贏高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲超過10個百分點。羅文嘉上午接受周玉蔻嗆新聞專訪，被問到初選結束是否已經穩住政局，他表示還有兩座大山要跨過。

羅文嘉說，到明年1月11日投票僅剩半年，初選民調結果顯示，從三方對比中，不論蔡總統或賴清德都領先對手，但第二名與第三名非支持民進黨的人加起來，大於支持民進黨的選民；加上民調訪談過程中，拒訪者比不願出來投票者比例還高，這說明這些選民都是要努力爭取的對象，接下來半年才是大的挑戰。

主持人問對比民調可以看出「非賴不投」比例有多少，羅文嘉說，經過交叉分析與自身經驗解讀，全部選民結構中，保守估計約有5%的選民是非賴清德不投，5%的選票當然很多，這是一座大山，黨內一定要整合，任何一方支持或力量，都不要輕忽。

最近香港的情勢激發年輕世代對於台灣未來處境的擔憂，羅文嘉表示，這當然有利於站在本土、台灣立場的民進黨選舉，但不能否認一點，還是有不少選民關心每天碰到大大小小生活上的細節問題，不能忽略這些問題帶來的怨言或抱怨，若不妥善處理，最後都指向要執政黨承擔，這是第二座大山。

羅文嘉表示，不能因為覺得國際情勢與主權議題對民進黨有利，而忽略在內政上如何化解人民的埋怨，2020大選要讓人民知道支持民進黨是一舉兩得，「兩得」是既保衛台灣的安全與民主，也讓自己的生活獲得照顧與品質提升。

主持人問為什麼賴清德要出國，羅文嘉說，賴清德沒有要出國、胡說八道。

針對外界質疑民進黨初選民調的公正性，羅文嘉表示，百分之百保證民調過程抽樣、執行、統計，雙方陣營推派專家全程參與，每個細節包括程式怎麼跑、怎麼抽樣、彌封、執行到統計，以前從來沒有一次像這一次這麼透明、嚴謹、一清二楚，這就是要讓大家對結果沒有疑義。

「要確保沒有人能夠預判結果狀況之下，過程公正，大家都會接受」，羅文嘉說，一些揣測沒有必要。

羅文嘉表示，賴清德昨天致電黨主席卓榮泰，表明會全力配合黨中央未來輔選規畫；至於賴清德的輔選角色，賴清德經歷初選86天勢單力薄，一個人、時間延後、民調方式也改變，得到這種民調結果很不容易。

羅文嘉透露，3月18日初選登記後，他曾經勸過賴清德接受「蔡賴配」。賴清德說，如果為自己想，會接受這項建議，但他是為民進黨、為台灣想。

是否建議總統立即與賴清德見面，羅文嘉說，對蔡總統而言這不是問題，要成為一位政治或國家領導者要經過淬煉，不能被情緒綁著走。賴清德與蔡總統兩人見面整合都不是問題，而是支持者或啦啦隊有時候衝過頭、說錯話、表錯情，一位領導者要控制這些事情。（編輯：楊玫寧）1080614