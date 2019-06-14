總統初選民調遭疑作弊 卓榮泰：會親自向扁說明

（中央社記者溫貴香、游凱翔台北14日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，總統初選民調只是比較總統蔡英文與前行政院長賴清德的差距，與其他對手的民調結果只做參考。對於前總統陳水扁質疑民調作弊，他將會親自向陳水扁說明。

卓榮泰晚間接受民視「辣新聞152」專訪時表示，民調出爐後他一共與賴清德通過兩次電話，一次是在召開記者會前，雖然民調開封時已有賴清德代表在場，但他仍有親自致電給賴清德；第二次的通話則是賴清德來電，賴清德表示，香港局勢讓台灣看見大敵當前，也會依承諾支持黨所提名的候選人。

卓榮泰表示，民進黨五人小組的階段性工作已完成，接下來就是總統競選辦公室如何與黨部橫向聯繫、立體作戰，因此重要的是大規模去做整合。卓榮泰說，昨天以前，中央黨部是選務機關，從今天開始就是選戰機關，會窮盡所有方法，並以正道的方式獲得勝選。

主持人詢問，團結的指標是否為「蔡賴配」。卓榮泰回應，合作有很多種方式，且將來副總統人選，黨部會完全尊重蔡總統的選擇，這也是蔡總統的權利；且賴清德在接下來半年的選戰當中，黨部一定會賦予其角色跟任務。

卓榮泰表示，初選民調這段時間，民進黨支持者強烈動員，這是高張度、高強力動員下的民調結果，支持者表態率高，黨完全不以這次民調結果作為未來大選的規劃，是一個參考，但絕不因此而樂觀。

他表示，目前對民調結果有意見的大老包括陳水扁、前民進黨副秘書長游盈隆等人，請回去看看2012年的情況跟現在的情況有沒有錯，這次總統初選民調5家公司的趨勢都很一致。

陳水扁質疑民調作弊，卓榮泰強調民調結果都有雙方陣營代表在場，絕對禁得起檢驗，「我會去向他說明」。他說，這次民調完全在比較蔡、賴之間的差距，跟其他對手的民調結果只做一個參考而已，因2012年大選給民進黨很大一個經驗，當時民調贏但大選輸，一定要檢討那個落差與過程。

主持人也詢問民進黨籍立委鍾佳濱，若蔡英文對賴清德提出副手的請求，賴清德是否會接受。鍾佳濱表示，這考驗兩人的政治智慧，因為在明年總統大選中最不能接受民進黨敗選的人就是賴清德，縱使初選順利落幕，但接下來仍有硬仗要打，若有任何閃失，所有責難可能都會反射在賴清德身上。

鍾佳濱也說，就他個人觀察，蔡總統目前第一件事就是喚回、擦亮民進黨的價值，應要在這段時間內充分授權行政院長蘇貞昌。（編輯：林淑媛/蘇龍麒）1080614