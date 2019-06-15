蔡總統視察金門 期許扮演兩岸重要角色

總統蔡英文（左3）15日在金門縣長楊鎮浯（左）、內政部長徐國勇（左2）等人陪同下，前往金門縣水頭碼頭視察非洲豬瘟防疫措施。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）總統蔡英文今天在金門縣水頭碼頭視察非洲豬瘟防疫措施，得知兩岸小三通已達2000萬人次時表示，金門已成為兩岸交流最前線，期許持續扮演兩岸重要角色。

蔡總統是在金門縣長楊鎮浯、內政部長徐國勇等陪同下到水頭碼頭，隨後參拜浯島城隍廟，下午將參加國立金門大學畢業典禮。

蔡總統表示，每次「回」金門都有特別感覺，她公元2000年到2004年任行政院大陸委員會主任委員，在金門和馬祖完成重大工程--小三通。建置小三通過程相當困難，須排除法規障礙等，現在的碼頭設施和內政部移民署進駐等，就是當時規劃。

蔡總統說，兩岸交流一定要正常化，很欣慰得知小三通從當初每月只有2萬人次，已累積到2000萬人次，金門成為交流最前線，感謝所有人的努力。

此外，蔡總統表示，在金門看到很多特色觀光景點，中央政府會持續與金門縣政府努力，繼續發展金門觀光和休閒產業，讓金門在兩岸間扮演非常重要的交流角色。

非洲豬瘟防疫部分，蔡總統說，行政院採取有效率堅定措施，讓非洲豬瘟沒在台灣發生，希望保持下去，期盼金門地區有更好的防疫檢疫成果。

蔡總統在城隍廟看到金門大學學生時說，很多金門大學同學都是來自台灣本島，到兩岸交流最前線金門上大學，在人生成長過程中應是很不同的經驗。（編輯：李明宗）1080615

總統蔡英文（前排左4）15日在內政部長徐國勇（前排左3）等人陪同下，前往金門浯島城隍廟參拜，祈求國泰民安，並與廟方人員合影。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日