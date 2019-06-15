朱立倫：支持者憂總統初選規則有變 不必粉飾

前新北市長朱立倫（左2）15日參訪新北市中和秀峰青年社會住宅時表示，他深知社宅對年輕世代的重要性，在擔任市長任內推出超過7000戶社宅。圖為朱立倫與社宅住戶開心合影。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年6月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）前新北市長朱立倫今天表示，中國國民黨總統初選規則至今仍有變化，不止他擔心，藍軍支持者都憂心忡忡，大家不必粉飾太平，也不要每天說好話，彷彿都沒有問題。

朱立倫今天參訪新北市中和區秀峰社會住宅時，記者詢問，對於國民黨總統初選規則至今都還有變化的意見。對此，朱立倫指出，這不是只有他在擔心的問題，更是藍軍所有支持者都憂心忡忡的問題，大家不用粉飾太平，也不要每天說好話，彷彿都沒有問題。

朱立倫表示，他非常喜歡美國職籃金州勇士隊的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），看到杜蘭特受傷非常難過；因此也對國民黨的狀況有感而發，黨內互打將讓選手不斷受傷，最後只會將勝利拱手讓人。

朱立倫指出，對於其他初選參選人的造勢方式表達祝福，這是各陣營的選擇。他下週也要前往雲林參與公益及關心農漁民，但不願意勞民傷財，也不希望造成黨內對立，太多造勢或媒體廣告，都不是初選階段最應做的事。

朱立倫認為，高雄市長韓國瑜近日口誤，承認錯誤就好，但黨內同志絕不能「心誤」，不要惡言相向、惡意相對，國民黨內最大的危機是初選為求勝選，造成非誰不投或不投誰，這樣2020年就準備拱手讓人。（編輯：戴光育）1080615