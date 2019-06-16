總統初選黨內互打 吳敦義盼用君子態度爭勝

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨主席吳敦義今天針對總統初選黨內互打如何整合表示，民進黨初選只兩個人也打成那樣，國民黨有5人參加初選，當然有不同情況，每個人都要爭取勝利，但相信每位參選同志都會用君子態度爭取勝選。

吳敦義、鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中今天上午先後出席由陸軍官校校友總會在台北國軍英雄館舉辦的陸軍官校95週年校慶大會。郭台銘約在下午12時抵達會場，而原訂一樣時間到場的吳敦義，卻遲了45分鐘才到現場。

針對黨內「非韓不投」的聲浪，未來如何整合。吳敦義在會前受訪表示，支持高雄市長韓國瑜的朋友也熱愛中華民國、忠於國民黨。他相信，大家一定會用忠愛國家跟黨的心，做最好的衡量。

吳敦義指出，民進黨總統初選只有兩個人也打成那個樣子，而國民黨初選則有5個人參選，當然會有不同的情況，每個人都是要爭取勝利，美國總統川普競選時難道也是溫良恭儉讓，大家盡力而為，彼此尊重祝福，正式選舉勝利還要靠大家幫忙。相信每位參選同志都會用君子的態度爭取勝選。

針對日前黨內舉行總統初選參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘爭取的手機民調等意見均遭保留，郭台銘會後表示，很遺憾來開座談會，結果得到的只是被徵詢意見。

吳敦義表示，黨中央很難去挺特定的總統初選參選人，國民黨既然是要辦理總統候選人的初選，當然就是要公平、公正。黨中央只是提供平台，讓有意參選的同志，都能夠發揮長處，爭取公平的勝利，黨中央也同樣關心、祝福郭台銘。

吳敦義指出，對於郭台銘希望初選民調納入手機民調，但當天座談會中經各陣營商量後被保留。他說，座談會中最好是大家都能夠有共識，但手機民調沒有取得共識，所以才沒有採用，「非常抱歉」。

媒體詢問晚到是否是避免與郭台銘同台，吳敦義表示，他假日一定和親友到政大後山健行，「他不知道誰會什麼時候到，也沒有要特別避開誰、衝撞誰或捧場誰，都沒有這些考量，怎麼可以這樣揣測」。（編輯：趙蔚蘭）1080616