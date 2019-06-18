法官法改革 民間司改會籲讓非法律人參與評鑑

（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院昨天起召開臨時會，將提高司法公信力的法官法修法等案，列入處理議案；民間司改會董事長林永頌今天說，希望法官評鑑委員會的成員能納入非法律人，避免官官相護情形發生。

民間司法改革基金會今天於立法院召開「法官法改革，非法律人參與淘汰不適任者」記者會；林永頌說，立法院昨天起召開臨時會，處理具有急迫性及重要性的法案，而法官法列入討論議案中，可見立委們有聽到民間對於司法改革的呼聲。

關於法官評鑑委員會的組成，現行條文規定，由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人組成；司法院、行政院、考試院提出的修法版本為，法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士6人組成。

林永頌認為，法官、檢察官評鑑若都由法律人進行，恐有官官相護情形發生，也有其單一性及本位主義，或許沒辦法有效發揮淘汰機制，而且歷屆參與評鑑委員會的學者都是法律學者。

林永頌指出，民間司改會希望，不論是評鑑委員會或職務法庭，都應該要有非法律人的參與，作為發起機關的評鑑委員會，更應有過半非法律人的參與。

林永頌也說，應強化人民在評鑑程序中的參與權，因為現行制度下，評鑑請求人無法閱覽卷宗，也無法取得被評鑑人的答辯書，如果不能在評鑑程序中給予雙方平等的權利，就無法落實監督及淘汰。

對此，民間司改會提出他們的修法版本，評鑑委員組成比例，希望法官評鑑委員會由法官1人、檢察官1人、律師2人、法律學者1人，及長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題的非法律學者及社會團體代表6人組成。

今天出席記者會的東吳大學張佛泉人權研究中心主任陳瑤華則說，公正第三方介入不是要完全取代法律人的自律，而是提供更廣泛、多元評鑑，讓評鑑標準更透明、更具鑑別度。

立法院昨天召開全院委員談話會，對於第9屆第7會期第1次臨時會的日期與議案，經表決後，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從6月17日下午起至7月5日召開。（編輯：李信寬）1080618