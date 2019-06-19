陳副總統接見泰北華人村自治會 盼增台泰交流

（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統陳建仁今天接見「泰北華人村自治會會長邀訪團」，期盼未來能借助僑領的力量，增進台灣與泰國雙邊交流，協助邀請更多泰國友人訪台，讓更多人認識台灣，體會台灣之美。

陳副總統致詞時，對於僑領們在泰北地區致力興辦僑教事業，維護正體華文傳承的付出，表達肯定與感謝。

陳副總統表示，政府現正大力推動「新南向政策」，希望運用台灣本身的優勢，強化與東南亞及南亞地區國家的合作交流，深化與這些國家的經貿、教育及文化等往來，建立互惠互利關係，共同提升區域內人民的福祉。

他說，台灣將在既有的合作基礎上，發展和新南向國家的策略夥伴關係，並針對台灣具優勢、又有能力南向發展的亮點產業，包括石化、農業、生技、醫療等，整合民間及政府力量，和有意願合作的國家，共同打造新南向產業生態鏈。

陳副總統認為，泰國是台灣很重要的夥伴，更是「新南向政策」主要目標國家之一，兩國關係相當密切，未來也希望能借助僑領的力量，增進台灣與泰國雙邊交流，期盼僑領能夠協助邀請更多泰國友人訪台，讓更多人認識台灣，體會台灣之美。

副總統期盼，未來能繼續倚重僑領們的協助，深化台泰雙邊關係，開拓台灣國際活動空間，促進投資台灣，共同攜手努力。（編輯：林興盟）1080619