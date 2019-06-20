民團籲通過難民法 建立審查及保護機制

6月20日是世界難民日，包括台灣人權促進會等多個公民團體及民進黨立委尤美女（左4）等人，在立法院中興大樓共同召開記者會，高喊「世界難民日．台灣儘速通過難民法」口號，呼籲儘速通過難民法，建立難民審查及保護機制。中央社記者范正祥攝 108年6月20日

（中央社記者范正祥台北20日電）6月20日是世界難民日，包括台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、國際特赦組織台灣分會在內多個公民團體今天呼籲，儘速通過難民法，建立難民審查及保護機制。

公民團體與民進黨立委尤美女等人在立法院中興大樓共同召開記者會，一起高喊「世界難民日，台灣儘速通過難民法」口號。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，難民法草案從2005年民進黨第一次執政時期就送進立法院，2008年國民黨重回執政也曾把此案列為優先法案，但都沒有完成立法。2016年民進黨重新執政，此草案到目前為止，仍然還沒完成立法。

邱伊翎表示，難民法草案還沒完成立法，但是台灣仍然有來自中國、香港、西藏、敘利亞、烏干達、土耳其等國家或地區民眾尋求庇護的個案，在沒有明確的庇護申請程序下，有些個案直接遭到遣返出境，有些個案則持續成為「黑戶」，無法享有任何權利。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立呼籲，台灣應該儘速通過難民法，對於國際受迫害人士的保障會更上一層樓，也是建立台灣是人權國家的品牌價值。

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿說，全世界目前約有2540萬難民，許多人流離失所。難民不應該被貼標籤或是被排擠在人權保障之外，國際特赦組織針對難民，認為所有國家、尤其是經濟狀況較穩定的國家，有責任分擔義務，訴求這些國家能夠制定難民法，能夠「啟動安置難民的機制」，「建立安全合法管道」使難民有機會見到家人、得到學術或教育機會、得到適當醫療簽證與資源等。

台灣基督長老教會總會教會與社會委員會主委林仁謙表示，如果能夠制定難民法，不僅代表台灣進步，也是台灣民主化的重要歷程，長老教會對此表示支持。

和公民團體共同主辦記者會的尤美女指出，社會上存在對難民的污名化，有些錯誤想法認為難民會是負擔。事實上，難民有各種身分，有很多是專業人士，譬如律師、會計師、教授等，只是因為在他們國家遭遇宗教、政治、氣候等不可抗力的狀況或因素，讓他們無法待在自己的國家，流離失所，這些人是可以和大家共存共榮。

出席記者會的民進黨立委陳曼麗說，支持儘速制定難民法，會在立法院努力。（編輯：李信寬）1080620