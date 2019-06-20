陳其邁自嘲假訊息受害者 籲共同防制

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院副院長陳其邁今天晚間在臉書發文，自嘲是「假消息受害者」，呼籲防制假訊息大家一起來，守護台灣的民主及自由。

陳其邁表示，去年選舉期間，曾有署名「李榮貴」的帳號，多次散播不實消息攻擊他。報案之後，發現IP來自國外；近日也有署名「李杰」的帳號，惡意散布關於總統蔡英文的不實言論，經過刑事局調查，發現「李榮貴」與「李杰」這兩個帳號，是同一人所有。

陳其邁指出，行政院長蘇貞昌過去在選舉期間，同樣也遭到特定帳號惡意扭曲一本屏東文史著作的內容，汙衊蘇貞昌的祖父。惡劣的作法，連作者都看不下去，出面反駁。

他說，美國國會美中經濟與安全審查委員會在2018年度報告也指出，台灣正面臨社群媒體或其他網路假訊息的威脅。所以有人笑他今天以「行政院暨假消息受害者」的身分，出席「Facebook亞太新聞識讀會議」。臉書開始與台灣事實查核中心合作，更有效率並快速防制假消息，降低不實資訊對台灣自由民主的危害。

陳其邁表示，希望大家一起努力，幫助自己也幫助親友分辨假訊息，守護台灣的民主及自由。（編輯：林興盟）1080620