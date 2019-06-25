卓榮泰稱不會攻擊柯 柯文哲：只會放狗咬人

（中央社記者梁珮綺台北25日電）民進黨主席卓榮泰接受中央社專訪時表示，不會惡意攻擊台北市長柯文哲，國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊；對此，柯文哲今天說，民進黨只會放狗咬人，不會自己來咬。

柯文哲上午出席「長興淨水場池頂太陽光電系統啟用典禮」，接受媒體訪問時做上述表示。

卓榮泰昨天接受中央社專訪時指出，柯文哲在2020總統大選的動向一直撲朔迷離，不過民進黨總統初選民調把柯文哲納入對比對象，表示民進黨相當程度重視、關切其動向。

他說，對於人不會做惡意攻擊，但政策討論可以攤開來說，尤其在國家認同、主權定義的事情要愈辯愈明，這不能模糊，而柯文哲一直不改變所謂「兩岸一家親」的講法，對民進黨大多數人而言是無法接受的。

對此，柯文哲表示，「他們只會放狗咬人啊，他們不會自己來咬啊」，指民進黨的人每個都說不會攻擊他，讓他想問「（作家）吳祥輝是誰？吳祥輝是自動自發打我的？」

是否認為「不攻擊」是安撫策略，柯文哲說，「麻醉藥吧」，並指民進黨放狗還好，放老虎反而麻煩。

至於兩岸關係，柯文哲說，「就是這個樣子啊，不然你要怎樣？」並指統一與獨立是假議題，卻是真問題，因美國有底線，不可能讓台灣獨立，也不可能讓台灣與中國統一，「所以統一、台獨喔，那個都下輩子吧」。

由於台北雙城論壇將於7月3日至5日舉行，有媒體詢問是否會再提「兩岸一家親」，柯文哲說，會討論實質面，如經貿、青年交流與市政，從較沒有爭議的開始談，此行會找長三角城市的一些台商會長，「至少賺錢沒有爭議，講到政治大家都高來高去」。

他說，雙城論壇在今年已是第10年，該辦就辦，而台灣有200萬人在大陸工作、求學，大陸有38萬人嫁給台灣人，甚至台灣一年對大陸出超850億美元，「在這種狀況下，兩邊完全沒有正式的溝通管道，我認為也不是辦法」。

他認為，台灣政治平常沒事，一到選舉就會開始進行藍綠對抗，「藍綠對抗的話就是把你抹紅」，柯文哲說，已有預期無論怎麼做都會被K。

對於反紅媒遊行，柯文哲說，台灣最大問題在於新聞與廣告分不清，「明明這就是廣告偽裝成新聞的樣子」，若媒體要有立場，乾脆把招牌改為XX黨的宣傳機構。

柯文哲說，台灣不只有紅色媒體，也有綠色媒體與藍色媒體，「只是因為我沒有錢買白色媒體」。

被問及白綠合作是否不可能時，柯文哲說，他不是要批評綠營，而是整個政府不能把沒有辦法當成辦法，「長榮罷工我非常有意見」，指預防重於治療，國家這樣是政府無能的表現。（編輯：張銘坤）1080625