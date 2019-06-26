大法官被提名人謝銘洋：政策上支持通姦除罪化

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。朝野立委問大法官被提名人謝銘洋，是否支持通姦除罪化；謝銘洋說，在立法政策上，他傾向支持除罪化，但最終要由立法院做決定。

立法院臨時會昨、今兩天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。

民進黨立委尤美女、親民黨立委周陳秀霞均詢問謝銘洋通姦除罪化議題。

謝銘洋說，通姦罪目前還沒有被除罪化，基本上這對於婦女權益保障是不太公平的，在立法政策上，他比較傾向贊成除罪化，破壞家庭、違背婚姻承諾，基本上用民事的手段來處理，不需要用刑罰，例如提起民事精神損害賠償或構成法定離婚事由等方式，應該足以確保對於配偶權利的保障，但這最終要由立法院做決定。

另外，國民黨立委王育敏、林奕華、費鴻泰今天則質疑，過去謝銘洋在擔任一場口試委員時，口試到自己的學生卻沒有迴避，有很大的瑕疵，還因此成為法學教科書沒有迴避的負面案例。

謝銘洋解釋，事前不知道口試人員名單，是到現場才發現有自己的學生，因此他有馬上揭露，而其他委員認為當天的考試問題，是關於國際智慧財產權法專業領域，如果他迴避的話，就沒有人可以問，因此委員們決定不用迴避，他沒有瑕疵。（編輯：楊凱翔）1080626