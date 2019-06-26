被控強租土地 羅文嘉：法院已判決總主教敗訴

（中央社記者葉素萍台北26日電）媒體報導，天主教台北總教區總主教洪山川控民進黨秘書長羅文嘉強租教區土地。羅文嘉說，宜蘭地方法院2017年已判決總主教敗訴，2年後再聽到總主教談這些事情，他非常訝異。

三立新聞報導，洪山川與羅文嘉曾為教區土地鬧上法院，洪山川控羅文嘉以文創產業之名，廉價強租天主教位於宜蘭市的一筆土地。

對此，羅文嘉晚間透過聲明指出，5年前受宜蘭地方教會教友與神父邀請，說當地有個禮拜堂及修女宿舍已廢棄，問他可否協助開一間地方的獨立書店。他過去看了後，覺得這些歷史應該留下來，雖然舊但很珍貴。基於這樣的用意，就答應協助開一間獨立書店，也跟地方教會代表人簽了一紙正式的合約。

羅文嘉提到，他一開始就找了很好的建築師和規劃團隊進到宜蘭。結果，在一年之後，台北的總主教介入說要毀約，主張這紙合約通通無效。他們的團隊和對方溝通說：這個約已經進行了一年，如果現在取消，會造成很多的損失。但總主教很堅持要「毀約」，「毀約」的原因是什麼，他不知道，因為他們是公司法人，只能針對投入的損失提起民事訴訟。

羅文嘉指出，這件訴訟，經宜蘭地方法院審理，已於2017年7月31日判決總主教敗訴，賠償金額則依照判決內容。總主教沒有再提起上訴，也完成判決所述的金額賠償。

羅文嘉提及，經過2年之後再聽到總主教談起這些事情，他覺得非常訝異。這幾年來看到許多具有文化資產價值的天主教教堂一間一間無法保存下來，他想，「總主教應該作出說明」。

另外，羅文嘉晚間也透過臉書貼文指出，在違約、敗訴、賠償後的2年，總主教突然寫了封信，說他利用政府要員身份，強租教會土地。

羅文嘉指出，5年前他是一位種田的農夫、書店的老闆，不僅不是政府要員，連政治活動都沒有參與，唯一的熱情是想保存這棟歷史建築物，才傻傻去簽約，沒想到阻礙了一堆人利益。

羅文嘉說，「我想他是想掩飾這幾年來，違法拆除歷史性教堂的指責，處置教會資產的爭議，並且轉移推卸因為法院判決敗訴必須賠償的失當。」（編輯：林淑媛）1080626