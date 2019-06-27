工輔法部分條文三讀 環團：荒腔走板

（中央社記者張雄風台北27日電）立法院今天三讀通過工輔法部分條文，環團地球公民基金會晚間發布聲明稿嚴厲譴責，指修法荒腔走板、草率通過；並強調將持續針對新增建違章工廠舉報。

立法院會今天三讀修正通過工廠管理輔導法部分條文，針對農地既存的低污染未登記工廠，須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，落日期限則為20年。

對此，地球公民基金會今天發布聲明稿，嚴厲譴責工輔法荒腔走板，並批評立法院草率通過。

聲明稿指出，違章工廠在99年工廠管理輔導法納入違章工廠的輔導方案後，越輔導越多，近10年的新增家數7萬，是過往6、70年的總數，目前台灣有13萬家違章工廠。

原本，民間社會期望行政院以行政院的高度提出完整的修法草案，但行政院提出的修法版本卻全然以經濟部的方便，凸顯了台灣依舊經濟獨大，甚至可說是違法經濟獨大的荒謬事實，這樣的情況下，農地違章工廠的就地合法已迫在眉睫，沒有任何公平正義可言。

地球公民基金會指出，民間團體更難對怠惰的地方政府提出公民訴訟，其實沒有所謂的修法3把劍「新增建即報即拆、中高污染優先處理、低污染就地輔導」，只有背後的地3把劍「樁腳、政治獻金、變更地目利益」。（編輯：李亨山）1080627