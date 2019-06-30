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賀Leo王蔡依林 蔡總統：台灣充滿自由有無限創意

最新更新：2019/06/30 09:08
第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳國語男歌手獎由Leo王爆冷奪得，他一身全白西裝登台致詞，神情難掩開心。中央社記者吳家昇攝　108年6月29日
第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，最佳國語男歌手獎由Leo王爆冷奪得，他一身全白西裝登台致詞，神情難掩開心。中央社記者吳家昇攝　108年6月29日

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文半夜貼文恭喜得到金曲獎的Leo王與蔡依林，蔡總統說，「我們充滿自由，我們有無限的創意，因為這就是台灣」、「在台灣，無論音樂人想表達任何意見，都擁有充分的自由」。

蔡總統在臉書引用金曲獎新歌王Leo王的發言「能夠生在台灣是一件非常幸運也非常幸福的事情，身為一個創作者，一直以來，我都是想寫什麼，就寫什麼。我認為，對於一個創作者來說，這是一件最重要最重要最重要最重要最重要的事！」

蔡總統說，她要恭喜Leo王，「你說的沒有錯，30年來，金曲獎推崇多元的音樂創作可能性，我們充滿自由，我們有無限的創意，因為這就是台灣。」

她說，因為是在台灣，30年前有黑名單工作室的抓狂歌，如今則有玫瑰少年這首歌，能「獻給所有曾經認為自己完全沒有機會沒有選擇的你」。也因為是在台灣，無論音樂人想表達任何意見，都擁有充分的自由。

蔡總統提到，「這是一個美好的夜晚，謝謝主辦金曲獎的文化部和所有參與的音樂人。台灣很棒，台灣加油。」她在文末也不忘標註「也要撐香港」、「恭喜閃靈和金曲立委林昶佐」。（編輯：蘇志宗）1080630

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