專家：香港反送中為台灣大選添變數 有利蔡總統

（中央社北京2日綜合外電報導）香港反送中運動吸引數百萬人上街抗爭，國際矚目。不少專家認為，相關事件更添各界對北京「一國兩制」方案的疑慮，間接助攻明確反親中、將在明年大選尋求連任的蔡英文總統。

在淡江大學國際事務與戰略研究所任教的學者黃介正告訴美聯社，台灣多數人都了解，現任總統蔡英文正把握香港的反送中運動，為自己拉抬選情。

另一方面，台灣民眾也發起數場聲援香港的活動，包括在駐台北香港經濟貿易文化辦事處外抗議。對北京而言，「一國兩制」同時適用香港和台灣，中國國家主席習近平今年初也公開就此制度的前景向台灣民眾喊話。

長期關注台灣的美國西塔肯基大學（Western Kentucky University）政治學副教授芮宗泰（Timothy S. Rich）指出，香港的反送中抗爭凸顯「明顯是設計來誘使台灣進入統一談判進程的（一國兩制）制度是可悲的失敗之作。」

芮宗泰認為，此時強調國家主權和獨立性將讓蔡總統和執政的民進黨受益，且有助他們避開諸如薪資成長停滯和軍公教年金改革等爭議性高的國內議題。

芮宗泰表示，蔡總統「可利用中國對香港造成的威脅，將自己和執政黨重新定位為民主捍衛者，並指出提防中國、謹慎處理兩岸關係是正確的。」

哈佛大學費正清中心台灣研究小組（Taiwan Studies Workshop at Harvard University's Fairbank Center for Chinese Studies）召集人戈迪溫（Steven M. Goldstein）認為，中國近期的對港和對台政策演進，加深了各界對北京當局真正意圖的疑慮。

「這是否對蔡英文有利？或許就提高反對陣營為發展對中關係提出正面說法的難度而言，確實間接有利。」

密蘇里州立大學（Missouri State University）教授和台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）認為，蔡政府將盡可能利用「一國兩制」議題來打擊在野黨。

郝志堅表示，儘管「一國兩制」顯然在台灣缺乏市場，民進黨將不會停止利用北京提出的這個統一台灣方案，指控「親中」在野黨試圖「出賣台灣」。

不過，香港反送中並不保證民進黨將能於2020年總統大選勝出。華府進階中國研究中心（Center for Advanced China Research）研究員莊宛樺（Jessica Drun）指出，影響明年大選結果的因素很多，其中包括國家經濟表現，且選民仍有可能反覆無常。

莊宛樺認為，最具可能性的發展是，香港反送中抗爭將對台灣大選期間各黨的對中關係論述，發揮「調控」作用。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080702