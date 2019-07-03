境外資金匯回專法 財政部估第4季前生效

（中央社記者潘姿羽、蔡芃敏、吳佳蓉台北3日電）為鼓勵海外資金回台，立法院臨時會今天三讀通過境外資金匯回專法，經濟部次長王美花表示，專法優惠稅率具有誘因，勢必帶動回台投資，經濟部將儘速修訂子法，以引導資金浪潮協助台灣經濟結構調整。

財政部則表示，等經濟部、金融監督管理委員會及財政部等相關子法到位，就可報行政院生效，預估今年第4季前就可上路。

同時，專法三讀通過附帶決議，將配套於專法施行期滿後1年內，報請行政院核定「受控外國企業」制度（CFC）施行日期，讓早已立法完成，但延宕已久的反避稅制度上路；財政部預估，最快2022年實施。

立法院臨時會院會今天三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，法案上路第1年匯回資金可享優惠稅率8%，第2年予10%優惠，匯回資金若進行實質投資，還可退回一半稅款，即實質稅率4%或5%。

經濟部次長王美花指出，由於匯回資金數額各界說法不一，實質效益要待境外資金回台專法生效後才知道。不過，若匯回資金實質投資特定產業，稅率降將至4%或5%「具有誘因」，勢必帶動回台投資。

她說，行政院授權由經濟部擬訂投資產業項目、投資計畫支出範圍、申請程序等，經濟部工業局已經同步準備，經濟部將儘速修訂子法規。

中央銀行總裁楊金龍日前參與研討會時，也談到對於境外資金匯回的看法，他表示，面對台商回流及海外資金匯回的資金浪潮，應著眼於如何引導資金協助台灣經濟結構調整及未來發展。

楊金龍明確點出資金運用的3大方向，一是進行前瞻性及創新性的投質，如強化網路、人工智慧（AI）、5G、物聯網（IoTs）、金融科技等建設，並協助廠商進行全球布局等，將有助於提升國內生產力，帶動薪資成長

其次，面對人口老化問題，引導資金投入於銀髮或長期照護等具有長期未來性的產業，也是當前提振內需的重要政策方向。

第三，楊金龍指出，利用這波資金回台浪潮來發展金融服務業及財富管理業務，不只能滿足企業或個人財富傳承，以及人口老化的退休理財需求，也能讓龐大的民間超額儲蓄得以透過更有效的資產配置，提高收益率。

楊金龍表示，台灣將迎接台商回流與海外資金匯回的資金浪潮，政府各部會正積極合作，對海外資金回流進行有效運用及管理，以降低金融市場及不動產市場的波動風險；同時讓資金對台灣經濟及金融市場所帶來的效益達到最大，轉化為提升台灣經濟持續發展的重要契機。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1080703