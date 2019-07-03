幼童國家養遭朱質疑 郭台銘：散盡家產在所不惜

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出0至6歲國家養的政見，同為參選人的朱立倫今天在政見會質疑那是社會主義做法；郭台銘反擊，他有信心一定做到，若籌措財源不如預期，他會用自己的財產墊支，散盡家產也在所不惜。

國民黨總統初選國政願景電視發表會最後一場今天晚上在台北國際會議中心舉行。郭台銘在第二場政見會上提出0至6歲新生兒國家養的政見，成為台北場的交鋒重點。

朱立倫在第一階段申論時提到，0至6歲國家養是社會主義作法，自家養是資本主義，大家養才是公平正義，高所得家庭自己養，中所得政府幫忙養，低所得則由國家養，天下沒有白吃的午餐。

朱立倫強調，他10年學財經、10年教財經、20年為全民拚經濟，他認為，庶民和富民經濟兩個要加起來，才是拚全民經濟。他也細數過去擔任地方首長時，拚文化經濟、生活經濟等政績，他說，拚經濟不是用說的，是用做的，過去16年他無論新創經濟、文化經濟、生活經濟等，每一項他都有做。

郭台銘在朱立倫之後進行申論，他批朱立倫講了很多口頭經濟，但他才是真正做了40年的實業經濟，只要有錢賺，社會民生問題就迎刃而解。

郭台銘說，他提出新生兒0至6歲國家養，很多人說不可能，但如果他跟那些政治人物一樣，他就不用出來選，他當鴻海董事長時每一天都在化危機為轉機、化不可能為可能。

郭台銘指出，台灣1年大約有18萬新生兒，6年共有108萬人， 一個孩子1個月補助1萬5000元，排富後，約需1800億元，扣除目前政府已有的補貼600億，一年還需要1200億元。

郭台銘說，第一階段的財源將從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率4%，增加700億，再加上富人稅提撥500億，就有1200億的新增財源，第二階段財源則會由他未來將幫國家建立的大健康產業獲利而來，這個產業包括基因檢測、精準醫療等。

郭台銘強調，這個政見他有信心一定可以做到。若籌措財源不如預期，他也會用自己的財產墊支，就算散盡家產也在所不惜，投資孩子就是投資未來。

國民黨總統初選民調將在8日至14日執行，朱立倫盼，初選民調大家不要做後悔、一時爽的決定，他不會當網紅，只會拚政策，台灣要走穩健的道路。

郭台銘則向選民喊話，他口才不好，說不出激情的話，但請大家給他這個政治素人一個領導台灣的機會，相信他能帶領台灣再創經濟奇蹟。（編輯：楊凱翔）1080703