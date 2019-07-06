會面劉結一直播被擋 柯文哲：我們這邊不對

（中央社記者王淑芬高雄6日電）臉書直播會面國台辦主任劉結一時被擋，台北市長柯文哲今天南下高雄拜會地方人士時指出，原先說好是錄影存檔，幕僚竟直接直播，「我看大陸也會嚇一跳」，「我們這邊不對」。

柯文哲昨天在機場受訪表示，陸方意思是「可以錄影」，台北市政府人員誤解成「可以直播」，但台北市政府副發言人柯昱安昨晚在社群網站臉書（facebook）貼文說：「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主，謝謝大家關心。」

柯文哲結束雙城論壇活動昨晚返回台北，上午南下高雄市拜訪台灣高雄農田水利會長呂文豪，雙方會談近40分鐘。

媒體會後詢問，臉書直播會面劉結一時為何有中國大陸官員擋鏡頭等情況。對此，柯文哲說，當時說好錄影存檔，但幕僚就直播下去，「我看大陸也會嚇一跳」，「我們這邊不對」。

對於雙城論壇之行的心得，柯文哲表示，「台北跟上海是兩邊最先進的城市、互相學習」。

媒體報導，民主進步黨籍的呂文豪被視為總統蔡英文人馬。現場記者詢問，柯文哲拜訪是否是來拔樁的？

柯文哲指出，對他而言，他是來交朋友、增廣見聞的；如果說昨晚才剛返國，一早就到高雄，還可以說是鍛鍊身體。

他說，與呂文豪交流後才知道，原來民生用水、工業用水都是經濟部轄管，農田用水是農委會管的，了解到水資源的差別。

呂文豪表示，不要泛政治化，彼此是有一些私人情誼的，他與柯文哲交流台北市農田水利會的相關事務，北、高水利會都在進行行政革新，很多東西有得到交流，很高興與柯文哲見面。

今天是「高雄觀光日」，媒體關切柯文哲一整天走訪高雄是否會有「柯韓會」或安排巧遇。對此，柯文哲說，「反正晃來晃去、遇到就遇到、好像沒有特別去安排」。

柯文哲表示，看了上海浦東新區的智慧城市，他們將類似台灣的1999（市民熱線）、119（緊急報案專線）做整合，洋山港自動化貨櫃碼頭等領先台灣；但上海沒有垃圾分類、隨袋徵收等，台灣在環保、長照的醫院管理方面領先，硬體建設則落後。

蔡總統昨日指出，完成「國安五法」修法後，立法院下會期要完成「中共代理人」的修法。

柯文哲表示，待法修後再講，「先不要把人家當做壞人，在討論過程當中，各種意見都會出來說，不必預定立場」。（編輯：戴光育）1080706