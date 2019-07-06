過境美規格再升級 羅致政：總統路線穩健不激進

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文11日將出訪加勒比海友邦，民進黨立委羅致政今天表示，總統堅持穩健的兩岸路線深獲美方信賴，不會因大選變成激進獨派，此次過境美國規格提升到什麼程度，主導權在美方，但台美關係正常化持續加溫中。

民進黨前一次執政推動公投綁大選等相關議題，被美方批評是「Trouble Maker」（麻煩製造者），今年立法院修法將公投與大選脫鉤，加上過去11年民進黨著力於台美間互信基礎的建立，也讓這次總統出訪美方提供的過境規格與會面層級備受矚目。

總統此行過境美國，來回總計停留4個晚上，被視為禮遇規格大幅提升。將陪同總統出訪、本身也是政治學者的羅致政受訪表示，對蔡總統而言，台美互信基礎的重建之路，是從2000至2008年民進黨在野8年，加上執政3年，總計11年的時間，讓美國相信蔡英文是值得信賴、可合作、可對話的國家領導人。

他以北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會為例表示，若2016年第1年執政的時候提出要求，美國不可能答應，美方會認為「台灣又來了」、又搞意識形態，但歷經這些年互信基礎的建立，美方認為這是務實且認可的。

對於一些獨派人士批評，早在3年前可以更名為何不做？羅致政說，若3年前提出絕對不會過，包括對日的亞東關係協會改名為台灣日本關係協會，政府事前保密到家，很多事情一旦事前多說了，好的局就會破功。

以北美事務協調委員會改名一事，羅致政說，連立法院外交及國防委員會事前多次質詢都不露口風，小英總統務實的做法，讓美國、日本認為是可以信任的國家領導人。

選舉到了，美方友人也曾私下詢問蔡總統會不會像陳水扁一樣進行一些政治操作，羅致政回答說，第一，蔡總統花了11年時間建立台美的互信基礎，深知建立互信過程很辛苦，不會在一夕間毀掉。

第二，羅致政說，若要進行政治操作，可以讓核四、兩岸議題與公投綁在一起，但執政黨讓公投與大選脫鉤，也讓兩岸問題與公投脫鉤，外界有人批評民進黨自廢武功，但從某個角度而言，美方也放心，民進黨不可能拿公投炒作兩岸議題。

第三，民進黨初選期間獨派批評不斷，羅致政說，當時蔡總統連2020連任資格被挑戰的情況下，都還不願意改變這幾年所堅持的兩岸政策與路線，更不可能在大選時搖身一變成激進獨派。

羅致政說，這次過境美國天數增加，是因台美的互信基礎，但過境會有什麼待遇或見什麼人，他認為，台美雙方都已談妥，台灣不會突襲美方，至於美方要提升過境規格到什麼程度，主導權在美方。

他並說，執政黨全力推動台美關係正常化，美方將台灣當成一個正常國家，別的國家有的待遇台灣也有、台灣不會要求特權，包括車牌、外交官的禮遇待遇或者接待規格不要太多限制，盡量正常化台美間的互動與交流，但若要談建交是強人所難。

總統11日中午將展開自由民主永續之旅，同日抵達過境美國2晚，13日午間離開美國前往海地訪問，13日晚間至16日訪問聖克里斯多福及尼維斯，16日到17日訪問聖文森，17日到19日訪問聖露西亞，19日離開聖露西亞赴美國過境停留2晚，22日中午返抵國門，全程12天11夜。這次是總統首次訪問海地與三聖4友邦國家。

隨同蔡總統出訪立委包括民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立法院外交及國防委員會兩位立委分別是趙天麟與羅致政。（編輯：趙蔚蘭）1080706