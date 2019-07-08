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影片惡意扭曲蘇貞昌行為 陳其邁盼內政部清查

最新更新：2019/07/08 11:30
網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的造謠影片，行政院7日對此表示，該影片實際上是蘇貞昌出席屏東鄉親的告別式。圖為李承翰靈堂擴大空間後啟用。（民眾提供）中央社記者葉子綱傳真
網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的造謠影片，行政院7日對此表示，該影片實際上是蘇貞昌出席屏東鄉親的告別式。圖為李承翰靈堂擴大空間後啟用。（民眾提供）中央社記者葉子綱傳真

（中央社記者潘姿羽台北8日電）網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的造謠影片，行政院副院長陳其邁今天嚴厲指責，這樣的假消息不只試圖誤導，也有政治操作嫌疑，希望內政部盡速清查。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治，將於16日舉行告別式。

近日網路流傳一則蘇貞昌出席李承翰告別式的影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

行政院7日晚間也表示，影片中蘇貞昌簽名後的些微擲筆動作，是出自小時候家鄉習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根，弔喪不送客，不說再見等習俗，影片卻抹黑為對逝者不敬，這是惡意扭曲。

陳其邁今天出席今周刊舉辦「台灣大未來，五力超展開」國際高峰會並接受媒體聯訪，他也再次抨擊，假消息在很多不同群組廣泛傳播，是製造社會對立跟仇恨，希望內政部盡速清查。

陳其邁也說，這種假訊息不僅是試圖誤導，甚至是政治操作，「非常要不得的一件事情」。（編輯：趙蔚蘭）1080708

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