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韓稱首投民進黨 陳其邁：別消費白色恐怖受害者

最新更新：2019/07/09 11:14

（中央社記者潘姿羽台北9日電）高雄市長韓國瑜稱22歲時第一次投票投給民進黨，為林義雄之妻方素敏，但遭網友抨擊時間根本對不上，行政院副院長陳其邁今天表示，沒必要拿白色恐怖受害者家屬來消費。

韓國瑜8日接受媒體專訪時表示，他第一次投票是在22歲，票投民進黨，「我覺得林義雄他家遇到這種事情，實在沒辦法接受，我們全家都國民黨員，我就投方素敏」。

方素敏是民主進步黨前黨主席林義雄之妻，1980年「林宅血案」的受害家屬，1983年以無黨籍身分當選台灣省第一選區（北基宜）第1屆第4次增額立法委員。

陳其邁今天出席「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」，會後媒體問及對此事看法，他表示，韓國瑜1957年出生，1979年是22歲，但當年沒有選舉，而且1980年發生林宅血案，方素敏1983年才選立委。

由於韓國瑜的說法與實際時間對不上，陳其邁表示，沒有人知道韓國瑜手上的票投給誰，是不是記錯了，但不論情況如何，都沒必要拿白色恐怖受害者家屬來消費，這樣非常不好。

陳其邁也說，韓國瑜在國民黨擔任立委時是軍事立委，他的言行、表決、國會暴力，可以說是打壓民主不遺餘力的國會議員，如今到底發生什麼轉變，外界自有評價。（編輯：張均懋）1080709

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