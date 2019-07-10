國民黨完成58立委選區提名 17艱困選區盤點中

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨在75個立委選區中已完成58個選區提名，剩下的17個選區被視為艱困選區，有部分已啟動初選，但也有部分還未找到適合人選，黨務人士表示，立委提名作業不會在7月28日全代會前全數完成。

國民黨立委提名採分梯次進行，日前已經進行到第8梯次的提名作業，在75個立委選區中完成提名58個選區。

黨務人士指出，剩下17個選區算是國民黨的艱困選區，主要就是雲林、嘉義、台南地區，將以協調式初選模式進行提名，已有幾個選區開始作業，但也有一些選區還沒有適合人選。

國民黨過往都是在全代通過國民黨總統候選人，並與全數立委被提名人合體造勢，不過，黨務人士指出，照目前的提名狀況，部分選區會在7月28日後才完成提名；總統候選人一定要經過全代會通過，立委提名僅需要中常會通過即可。

在立委輔選方面，黨務人士說，未來將成立各類型的後援會，包括工商、農漁水利、同鄉會、新住民等；青年部也規劃海選人才，成為各縣市的青年軍，並透過新媒體了解青年想法，反饋給參選人，另也會在各村里舉辦茶湯會，將立委被提名人推薦給民眾，從小型活動開始，慢慢到舉辦大型造勢。

黨務人士指出，總統和立委採聯合競選模式，待7月28日總統候選人確定、大部分立委提名完成後，就會陸續推動成立各類型的中央助選團，基本上就是一套人馬兩塊招牌，同時是立委助選員，也是總統助選員。（編輯：楊凱翔）1080710