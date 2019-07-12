洩密案無罪確定 馬辦：有助確立總統行政權限

（中央社記者王承中台北12日電）前總統馬英九被控洩密案無罪確定，馬英九辦公室今天表示，馬英九對無罪判決感到欣慰，判決結果不只攸關個人清白，更有助於確立總統應有的行政權限，讓總統安心依法治國。

台灣高等法院更一審今天審結前總統馬英九被控洩密案，維持一審無罪判決，全案確定。

馬英九辦公室發布新聞稿表示，馬英九為維護司法獨立，處置司法關說醜聞，卻反被依洩密等罪起訴，對高等法院更一審的無罪判決感到欣慰。因為這項判決結果，不只攸關馬英九個人的清白，更有助於確立憲法上總統應有的行政權限，讓國家領導人在任內能安心依憲依法治國。

馬英九辦公室指出，全案審理兩年多來，檢察官如同最高法院發回判決所稱，對於馬英九構成犯罪的具體行為事實為何，始終沒說清楚，明顯就是「先射箭再畫靶」，為達到起訴馬英九的特定目的，不惜耗費司法資源。

馬英九辦公室表示，馬英九因此遭受各種無謂糾纏，但一路走來捍衛司法獨立，無怨無悔，會繼續為杜絕司法關說奮戰，也再次呼籲蔡政府，不要再延宕「妨害司法公正罪」的制定，讓司法關說走入歷史，讓中華民國的司法能更受到人民的信任。（編輯：蘇龍麒）1080712