蔡總統漫步中央公園  難忘毛小孩自在奔跑[影]

總統蔡英文（中藍衣者）出訪友邦，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）特別安排在中央公園與台灣青年互動，蔡總統受訪說，盼聽聽他們在海外見聞，還有他們對國家現在與未來的想法和意見。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）總統蔡英文今天赴紐約中央公園健走，和台裔美籍青年相見歡。愛狗的蔡總統對「毛小孩」在公園內自在奔跑印象深刻，並說此行買許多貝果，可惜沒吃到餐車常賣的新鮮椒鹽餅。

被問及太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長、事前是否與蔡總統和總統府秘書長陳菊談過，蔡總統受訪時微笑點頭說「有」。至於談話內容，蔡總統未明確回答，僅說：「聊很多啊，但是我沒有問他禮拜六早上怎麼11點鐘起床。」

蔡總統表示：「我們當然非常期待民進黨愈包容愈好，很多不同世代、尤其是年輕世代能多加入民進黨，讓民進黨在每一個世代都有很多人才，可以跟社會持續接軌。」

對於斐濟政府在中國施壓下強迫中華民國駐斐濟商務代表團更名，蔡總統說，外交部有掌握情況並即時通報。被問到中國是否持續打壓台灣，蔡總統表示「從來沒有減少過」。

總統蔡英文（中藍衣者）出訪去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）在中央公園與台灣留學生相見歡並一同健走，學生們也送上紀念T恤給蔡總統。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（中）出訪加勒比海友邦，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）展開在紐約最後一天行程，先到中央公園與台灣留學生見面互動，維安人員隨侍在旁。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（左）訪問加勒比海友邦，去程過境紐約，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生見面並一起健走，活動結束後也幫一旁小朋友簽名留念。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

蔡總統上午在國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美代表高碩泰、桃園市長鄭文燦等人陪同下造訪紐約中央公園。這是蔡總統「自由民主永續之旅」過境紐約近兩天來，少數沒有中方抗議團體干擾的公開行程之一。

蔡總統說，注意到許多人都帶著狗到中央公園，而中央公園實在太大，「通常走一小段就走掉了」。

蔡總統愛貓也愛狗，曾帶著3隻退役導盲犬一起住進官邸。有外媒問到是否因狗可以自在奔跑而選擇造訪中央公園，蔡總統以英文回答：「並沒有，我沒想到這方面，只是剛好這裡有很多狗狗而已，很令人興奮。」

被問到在紐約吃些什麼，蔡總統說昨天買了10個貝果，今早就坐在桌子前面當早餐吃。至於紐約餐車常賣的新鮮椒鹽餅，蔡總統說沒品嚐到，只吃到製作成餅乾型態的椒鹽餅。

總統蔡英文（前左3）出訪去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）在中央公園與台灣留學生相見歡，雙方邊走邊聊，輕鬆互動。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（右2）展開自由民主永續之旅，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）最後一天行程先到中央公園與台灣留學生碰面互動，氣氛輕鬆歡樂。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（前左7）訪問加勒比海友邦，去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生相見歡，並和學生們開心合影。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

蔡總統在中央公園內與一群台裔美籍青年會面，關心他們在紐約工作及生活情形。蔡總統表示，這群青年說週六一大早起床很困難，昨晚他們參加僑宴，「我跟他們說，僑宴應該不是年輕人禮拜五晚上要去的地方」。

台裔美籍青年爭相與蔡總統合照並索取簽名，蔡總統來者不拒，並與他們在中央公園西南側綿羊草原（Sheep Meadow）以曼哈頓中城天際線為背景合影。

蔡總統一行在中央公園停留約半小時後離去，隨後在美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾力斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

蔡總統結束紐約過境行程後，將搭機前往友邦海地，之後依序造訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞。（編輯：徐崇哲）1080713

總統蔡英文（前右）訪問加勒比海友邦，去程過境紐約的最後一天行程，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生相見歡，並一起健行，到場時親切與學生握手致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日