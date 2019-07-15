公投法修正脫鉤大選 總統：其實是強化台灣民主

總統蔡英文（中）在訪問聖克里斯多福及尼維斯第2天行程受訪表示，這次公投法的修正是希望比較有秩序地進行公投案，讓公投議題有更多空間與時間討論，才能真正落實公投，「我們做的其實是強化台灣民主」。中央社記者張新偉攝 108年7月15日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯14日電）總統蔡英文今天表示，這次公投法修正是希望比較有秩序地進行公投案，讓公投議題有更多空間與時間討論，才能真正落實公投，「我們做的其實是強化台灣民主」。

蔡總統訪問聖克里斯多福及尼維斯（克國）第二天行程，下午到Christena渡輪船難紀念碑獻花、參觀尼維斯歷史博物館及美國開國元勳、憲法起草人之一、財經專家、美國首任財政部長漢密爾頓（Alexander Hamilton）的故居。

前總統馬英九在台北時間14日表示，蔡總統高調支持香港的「反送中」抗爭，但公投法修法與逃犯條例修法同樣是剝奪人民的自由與權利，蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，「她比港府更惡劣，令人不齒。」

蔡總統下午跨海受訪表示，這位前總統近來是不是火氣大了一點，馬英九長久以來有一個紀錄，他對於公投與總統直選都採取非常保守態度。

蔡總統表示，如果記得沒錯，當年馬英九是反對總統直選，對於公投更是抱持保守態度，尤其是馬英九主政時，很多公投都因為受到他的阻礙而無法進行。

到了民進黨執政，蔡總統說，反而讓公投更能進行且不受到公投審議委員會的審查才真正地落實公投，也因為這樣，預期將來的公投案件非常多，這次修正公投法就是希望比較有秩序地進行這些公投，讓公投議題可以有更多空間與時間討論，才能真正落實公投，「我們做的是其實是強化台灣民主」。

蔡總統還說，她現在做的很多事情也是當年馬前總統說應該要做的，譬如說，馬英九說要黨產歸零，但他卸任總統後，黨產也沒有歸零；說要做轉型正義，但轉型正義也沒有做得徹底、歷史的真相也沒有釐清；還說要年金改革，也沒做年金改革；「當年他說一位總統應該要做的事，他一樣沒做」，現在的總統一樣一樣來解決，為什麼會有這樣的評價？令人費解。（編輯：陳彥鈞）1080715