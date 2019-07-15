洪慈庸：不加入他黨 遺憾林飛帆效力民進黨

（中央社記者趙麗妍台中15日電）太陽花學生運動領袖林飛帆接任民主進步黨副秘書長，時代力量籍立法委員洪慈庸今天表示，個人角度表示祝福，黨籍立場感到遺憾。時力是她的「家」，她不可能參加其他政黨。

洪慈庸上午出席「甲后線自行車道」啟用典禮，被媒體詢問是否加入民進黨時表示，時力是她從政的決定，她會一路走來、始終如一，不加入其他政黨。時力是她的「家」，當初成立這個家，不可能把家放著不管，參加他黨。

她說，時力和民進黨在捍衛台灣民主自由方向較一致，為守護台灣民主自由，讓下一代有更好的成長環境，樂於在議題上合作、努力。要捍衛台灣民主自由，靠一黨之力力量不足，如何擴充力量，一起努力才是重點。

洪慈庸表示，這幾年大家很努力，為新一代撐出參與政治空間，打造年輕本土政黨，過去和時力友好的林飛帆選擇民進黨，為何這些年輕人沒選時力，這是時力要面對的問題。

至於時力籍立委黃國昌指如果時力要當「小綠」，他將離開；洪慈庸說，有點難過且不能理解黃國昌的發言。外界給予時力這樣的標籤，不代表時代力量要把這樣的標籤往心裡去，或為自己貼上這樣的標籤。

她說，面對時力下一階段成長與挑戰，黨內應好好坐下來討論，凝聚共識、面對現有困境。政黨在某些議題合作，或站在台灣民主自由前提下的合作都有考量。（編輯：李明宗）1080715