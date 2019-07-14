黃國昌盼林飛帆秉持初衷 引導民進黨改正錯誤

（中央社記者陳俊華台北14日電）太陽花學運領袖林飛帆將接民進黨副秘書長。時代力量立委黃國昌今天說，不管林飛帆在任何位置努力，對台灣社會都是好的，盼林飛帆秉持初衷，引導民進黨改正過去錯誤；他不擔心會衝擊時力選情。

未來林飛帆是否扮演時力與民進黨間溝通的橋梁，黃國昌下午受訪表示，民進黨跟時力間並非欠缺什麼橋梁，他覺得還是重要價值的問題，在守護台灣主權、防護台灣民主這件事上，相信時力走得非常堅定，不需要有任何懷疑。

黃國昌說，林飛帆是非常年輕、優秀的台灣新世代，對林飛帆的下一個工作，只有滿滿的祝福。他希望林飛帆能秉持初衷，進入民進黨以後能真正發揮改變民進黨的功能；因林飛帆的加入，讓民進黨能往正面、積極的方向發展，改正過去一些為人所詬病的問題，對整體國家社會都是好的。

他表示，林飛帆過去在不同時間曾經發出不同感嘆，作為林飛帆的好朋友，他認為林飛帆所有感嘆都是真心誠意的，他期許林飛帆加入民進黨後，能引導民進黨改正過去的錯誤、往正面積極方向發展。

黃國昌表示，政黨間彼此競爭，是要往更積極、正面的方向進步，而不是讓政黨間比爛，一個好人才加入一個可能還是有問題的政黨，不會因此就讓這個好人才變得不是人才，對林飛帆有期許的人「應該要相信他，給他一點空間」；至於是否擔心因此衝擊時力選情，黃國昌說，「完全不會」。

黃國昌也說，他關心反貪腐問題，希望各政黨面對嚴重貪腐問題時，不要只會指責別的政黨的人是貪官污吏，當面對自家人時卻全都閉起嘴巴，應該用同樣標準要求所有政黨與政治人物。（編輯：謝佳珍）1080714