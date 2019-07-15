月薪9萬遭質疑 林飛帆：若要賺錢不需做政治工作

（中央社記者葉素萍台北15日電）太陽花學運領袖林飛帆今天上任民進黨副秘書長，他說，「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」；對於民進黨與時代力量的競爭，他期盼未來促成兩黨更多政策對話。

民進黨主席卓榮泰今天召開記者會，正式介紹林飛帆接任民進黨副秘書長。

林飛帆致詞時感謝卓榮泰、黨秘書長羅文嘉這段時間的邀約，此時此刻他沒有任何理由再推辭，也感謝總統蔡英文、總統府秘書長陳菊支持，這段時間他們有交換很多對局勢的看法，對中國步步進逼與下階段台灣重要的社會經濟轉型有同樣的焦慮。

林飛帆說，他這個決定或許會讓很多朋友訝異，但如果放在台灣現在面對的共同困境，也許不值得那麼訝異；2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化、統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線，以不同論述形式，企圖將台灣置於一個中國框架底下；對內則有下階段台灣社會與經濟轉型過程如何面對內部轉型的需求，以及震盪過程中，世代之間的矛盾與階級之間的衝突。

他說，很遺憾這段日子以來台灣的政治辯論被各種政治話術與表演拉扯；台灣最需要的討論重點，不是華麗的政治口號與立場模糊的政治話術，而是解答種種政策問題，這也是他到這裡最重要原因。

林飛帆說，接下來一段時間工作重點，除了一起守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，也要針對下個4年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備，這也是為何黨中央未來會成立政策對話工作小組。

不過，林飛帆將出任新職消息曝光後，各界意見分歧，就有聲音質疑，他月薪新台幣9萬元，彷彿像坐太空梭；對此，林飛帆則說，這6個多月來，他與卓榮泰、羅文嘉討論，從來沒聊到薪水，他至今也不知道薪水多少，但「如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作」。

他並提到，不希望黨未來一段時間，只能夠被特定意見壟斷，這不是民進黨的價值，路線的辯論討論，無論是黨內、黨外都是好事。

對於民進黨與時代力量的競爭，林飛帆認為，真正的重點不會只在選舉競爭，選舉是一時的，未來政策朝野如何對話、議題推進上更多合作，過去有很多很好的例子，例如，婚姻平權法案推動，朝野政黨之間有一定程度共識、接受彼此立場情況下完成改革工程，未來要尋求更多的合作，要有更多政策對話，在兩黨、多黨之間進行，他會盡力促成。

另外，外界也質疑，過去林飛帆批評民進黨墮落，現在卻加入民進黨，是否該向被批評過的人道歉。

林飛帆說，如果只有批評，今天不需要來到這裡，若對這政黨毫無批評、全盤接受，這個黨也不需要他來，民進黨過去有很多外部批判、內部相互辯論與路線討論，這是民進黨的常態，也是很多國內政黨的常態。

他說，希望過去所說的話能夠成為這政黨下階段的養分，他的立場還是一樣，需要有更多對話、往更好的方向，黨未來4年政策對話，與民間、基層、青年世代、不同階層民眾更多對話，這是他希望能促成的事，也是接下來一段時間與黨內一起努力的目標。（編輯：趙蔚蘭）1080715