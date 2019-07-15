林飛帆出任黨副秘書長 總統：歡迎正面看待

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯14日電）中國國民黨總統初選結果即將揭曉，總統蔡英文今天對於2020大選是否有信心勝選表示，當然有信心；也對學運領袖林飛帆將出任民進黨副秘書長表示歡迎、正面看待。

蔡總統訪問聖克里斯多福及尼維斯（克國）第2天行程，下午到Christena渡輪船難紀念碑獻花、參觀尼維斯歷史博物館及美國開國元勳、憲法起草人之一、財經專家、美國第一任財政部長漢米爾頓故居。

總統下午參訪漢米爾頓故居後被問到太陽花學運領袖之一林飛帆將出任民進黨副秘書長一事表示，他要進入民進黨當然表示歡迎，年輕的一輩願意投入公共事務，她都正面看待，大家一起為台灣加油努力。

記者追問林飛帆的人事案黨內有雜音，作為民進黨總統參選人是否出面安撫不同意見，總統表示，黨會積極來做溝通工作，畢竟現在她沒有兼任黨主席，很多黨的決策和溝通責任，現在的黨主席應該有能力和意願做這些事情。

此外，國民黨總統初選結果將出爐，不管是鴻海創辦人郭台銘或高雄市長韓國瑜勝出是否有信心贏得勝選，總統說，「你問了一個答案很清楚的問題，我當然是有信心的」。

總統說，現在正在做外交工作，所在的地方是尼維斯島，希望台灣外交能夠更深入，可以與友邦在很多層面更能合作，也非常感謝友邦對於台灣在國際上的支持，「國內的問題，我們國內再說」。（編輯：趙蔚蘭）1080715