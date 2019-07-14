林飛帆加入民進黨 洪慈庸籲找出時力下一步

（中央社台北14日電）時代力量立委洪慈庸今晚表示，一直和時力親近友好的太陽花領袖林飛帆加入民進黨，是一個具有指標意義的抉擇。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？

民進黨主席卓榮泰明天將召開記者會，正式公布由林飛帆接任黨副秘書長。

洪慈庸晚間在臉書發文表示，得知林飛帆選擇加入民進黨，她個人很祝福。為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？她今天一直問自己：「這4年來大家這麼辛苦，到底是為了什麼？」

她說，時代力量的初衷，無非是要撐起新世代參政的空間，讓台灣多一個年輕的本土政黨。時力在2016年、2018年有了初步進展，「但我卻越來越擔心，我們正在逃避時力路線的討論、迴避經營基層的挑戰，但逃避沒有讓大家找到方向，只是讓夥伴們更加困惑，開始游移。」

洪慈庸表示，前陣子從媒體上看到時力立委黃國昌說：「如果時力決定當小綠，將義無反顧離開。」這個說法她無法理解。她不認為和民進黨合作，就要幫自己貼上小綠標籤。如果只是要一個位置，當初也不必選這條困難的路。

洪慈庸說，她已經好一陣子沒有和黃國昌好好談談，希望黃國昌可以跟黨內夥伴好好對話。她當媽媽之後，更深刻理解到時代力量是家，家人會吵架，但不該吵架了就揚言離家出走。

她表示，「我們的時代已經來臨，但力量卻還遠遠不足」。成長的難關在前，要誠實面對彼此，好好溝通找出時力的下一步與台灣的下一步。時代力量不能只是一場運動，時代力量必須繼續壯大，成為台灣政治改革中真正的關鍵影響力。（編輯：林沂鋒）1080714