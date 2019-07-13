林飛帆出任黨副秘書長 綠委：漂亮好棋

（中央社記者蘇龍麒台北13日電）太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，民進黨立委王定宇、吳思瑤都肯定林飛帆的能力。吳思瑤說，讓年輕世代參與民進黨的決策，這是「漂亮的好棋」。

知情人士今天指出，太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，15日人事發布後就上任。

過去林飛帆被認為與時代力量，因為共同參與太陽花學運而較有淵源。時代力量發言人李兆立說，林飛帆的能力有目共睹，祝福他在新職位上的發展。

王定宇說，如果確定是林飛帆出任副秘書長的話，以他認識的林飛帆是非常優秀的年輕人，面對壓力的表現很沉穩、非常傑出。

王定宇說，林飛帆對年輕族群來說是鮮明的標誌，但林飛帆不只如此，他在面對中國壓力下的反抗能力與精神，更是當下台灣最需要的，很符合面對2020大選下的思考，結合更多的朋友來對抗中國勢力。

由於林飛帆沒有黨務相關經驗，王定宇說，一定會有適應上的問題，這些就讓黨中央來協助他。

吳思瑤說，林飛帆是太陽花學運代表性人物，除了代表改革、年輕世代之外，另外也象徵民進黨擴大整合社會的每一份力量。

她說，如果確定由林飛帆出任黨副秘書長，代表民進黨可以把跨世代的意見、多元社會的聲音，融入民進黨未來的決策，並擴大與社會的接軌，讓年輕世代參與民進黨的決策，這是「漂亮的好棋」、非常好的安排，讓社會看到民進黨的新氣象。

面對與民進黨的磨合問題，吳思瑤說，既然已經邀請林飛帆擔任黨的要職，且林飛帆也答應了，雙方理念上絕對是相契合的，而且是雙向的信任、正向的互動。

曾經參與太陽花學運的黨內人士指出，林飛帆擔任民進黨副秘書長，對民進黨應沒有扣分，但能否加分還待觀察，對民進黨或許能開創新的空間，但對林飛帆本人恐怕挑戰艱鉅。

不過，這名黨內人士也說，民進黨與時力目前關係有點小緊張，以林飛帆參與學運的背景，時力黨主席邱顯智也是學運辯護律師，林飛帆接下黨職後要做好兩黨間的溝通，絕對是很大的幫助。（編輯：鄭雪文）1080713