將掌民進黨副秘書長 林飛帆低調不受訪

太陽花學運領袖林飛帆傳出將接任民進黨副秘書長，他13日晚間受邀到高雄出席時代力量募款餐會，低調不願受訪，活動中也未上台致詞。中央社記者王淑芬攝 108年7月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）時代力量高雄黨部今天舉辦募款餐會，太陽花學運領袖林飛帆也受邀出席，對於將接任民進黨副秘書長職務，他迴避不受訪。

時代力量高雄黨部募款餐會在海寶國際大飯店舉行，席開30桌，民眾踴躍出席，現場氣氛熱絡。

立委黃國昌、徐永明、高雄市議員林于凱等人都出席餐會，並介紹時力在高雄推薦高雄黨部主委陳惠敏參選立委，黃國昌呼籲支持者，共同達成高雄有一席時力立委進入立法院的目標。

陳惠敏受訪允諾全力以赴，至於時力是否還會再增提立委參選人，陳惠敏說目前為止就是一人。

餐會上另一個焦點是將要接掌民進黨副秘書長的林飛帆，不過他低調不受訪，也未上台致詞。（編輯：屈享平）1080713