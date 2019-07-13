更多編輯台推薦新聞：
救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人
生活

救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人

全球人口將破80億 中國日本不增反減
國際

全球人口將破80億 中國日本不增反減

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
林飛帆將任民進黨副秘書長
太陽花學運領袖林飛帆將加入民進黨，並於15日就任黨副秘書長。知情人士表示，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊近期都和林飛帆見過面，也很高興林飛帆加入團隊。
林飛帆將任民進黨副秘書長
新聞專題
林飛帆將任民進黨副秘書長2/2

將掌民進黨副秘書長 林飛帆低調不受訪

最新更新：2019/07/13 19:54
太陽花學運領袖林飛帆傳出將接任民進黨副秘書長，他13日晚間受邀到高雄出席時代力量募款餐會，低調不願受訪，活動中也未上台致詞。中央社記者王淑芬攝　108年7月13日
太陽花學運領袖林飛帆傳出將接任民進黨副秘書長，他13日晚間受邀到高雄出席時代力量募款餐會，低調不願受訪，活動中也未上台致詞。中央社記者王淑芬攝　108年7月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）時代力量高雄黨部今天舉辦募款餐會，太陽花學運領袖林飛帆也受邀出席，對於將接任民進黨副秘書長職務，他迴避不受訪。

時代力量高雄黨部募款餐會在海寶國際大飯店舉行，席開30桌，民眾踴躍出席，現場氣氛熱絡。

立委黃國昌、徐永明、高雄市議員林于凱等人都出席餐會，並介紹時力在高雄推薦高雄黨部主委陳惠敏參選立委，黃國昌呼籲支持者，共同達成高雄有一席時力立委進入立法院的目標。

陳惠敏受訪允諾全力以赴，至於時力是否還會再增提立委參選人，陳惠敏說目前為止就是一人。

餐會上另一個焦點是將要接掌民進黨副秘書長的林飛帆，不過他低調不受訪，也未上台致詞。（編輯：屈享平）1080713

時代力量高雄黨部13日晚間在高雄海寶國際大飯店舉辦募款餐會，黨籍立委黃國昌（右）、徐永明（左）等人出席，籲請民眾支持。中央社記者王淑芬攝　108年7月13日
時代力量高雄黨部13日晚間在高雄海寶國際大飯店舉辦募款餐會，黨籍立委黃國昌（右）、徐永明（左）等人出席，籲請民眾支持。中央社記者王淑芬攝　108年7月13日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報