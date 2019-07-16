蔡總統出訪時中國宣布軍演 外交部：勿過度揣測

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）總統蔡英文正訪問友邦，媒體報導指中國國防部主動宣布將在東南沿海軍演。外交部今天呼籲外界不要做過度揣測，並表示，總統出訪友邦是外交部重點工作，不會因外界因素干擾而停止。

蔡總統正訪問聖克里斯多福及尼維斯等加勒比海友邦。媒體報導，中國國防部日前主動發布共軍近日將在東南沿海演習的消息，大陸官媒環球網引述消息人士稱，這次軍演可能是共軍5大軍種全部參演的一次高級別、大規模聯合演習。

針對中國官媒稱解放軍5大軍種可能全部參加東南沿海軍演，國防部表示，這是例行性、計畫性的訓練項目，國軍能充分掌握。中共釋放軍演訊息企圖影響台灣民心士氣，無助區域和平穩定。

同時，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，國防部已做了說明；對於總統出訪跟中國宣布演訓等時間上的巧合，他呼籲外界不要做過度揣測。

李憲章表示，總統出訪是外交部重點工作，也是元首外交重要的一環。總統出訪友邦，到第一線視察外館，並了解跟友邦合作落實的情況，都是必要的。這是外交部要推動的重要工作，「不會因為其他外界因素干擾而停止這樣的規劃」，未來還是會持續根據需要，做元首出訪的規劃。

此外，蔡總統出訪友邦、過境紐約期間，中國宣布將對參與這次售台武器的美國企業實施制裁。外交部北美司副司長陳慧蓁對此表示，對岸對台灣的國際外交打壓與軍事恫嚇，外交部認為是對台灣國家安全最大的威脅，會持續與美方及理念相近國家合作，希望能維持台海跟區域和平的穩定。

對於總統過境紐約期間，發生陳抗人士打起來的情況，陳慧蓁表示，這主要由國內維安人員與美方維安單位處理。

李憲章對此表示遺憾。他也說，感謝美方在總統過境期間，秉持便利、尊嚴、安全、舒適等原則，給予總統跟訪團禮遇。（編輯：林興盟）1080716