蔡總統將訪丹佛 賈德納：彰顯安全關係

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）對於總統蔡英文將過境美國科羅拉多州丹佛市，美國參議院外委會亞太小組主席賈德納表示，這將彰顯雙方的安全關係，此次也將觸及貿易、環保、再生能源等議題。

蔡總統出訪加勒比海友邦的「自由民主永續之旅」，今天抵達聖文森及格瑞納丁。預計19日訪問行程結束後，回程將過境丹佛停留2晚。

出身科羅拉多州的賈德納（Cory Gardner）今天接受訪問時表示，蔡總統訪問期間將與科羅拉多州領袖、當地企業舉行多次會談，也將針對跨政府部門間正在進行的環境、再生能源等尖端研究交換意見。

他也希望蔡總統此行能有機會探索洛磯山脈居民的生活方式，透過探索科羅拉多居民的生活，感受兩地的珍貴友誼。

對台灣總統首度訪問科羅拉多州，賈德納說，這項計畫其實規劃多年，他也曾利用蔡總統過境洛杉磯的機會，當面邀請蔡總統到科羅拉多州走走。他很高興能真的成行，他也很驕傲能向蔡總統介紹科羅拉多州。

賈德納表示，蔡總統此行將能彰顯與科羅拉多州的安全關係，也有機會切入先進的能源議題、農業機會，關注貿易、環境、再生能源等各項議題與機會。他相信這對科羅拉多州來說，會是一次非常具有教育意義且重要的訪問。

至於是否遭受來自中國的壓力，賈德納笑笑說，「喔，我很確定他們對我不滿。無所謂，我在這裡不是要讓他們滿意的，我在這裡是對美國人民和像台灣這樣的朋友做正確的事。」（編輯：高照芬）1080717