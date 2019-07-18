蔡總統競選總部籌組 核心幕僚林錫耀進駐操盤

（中央社記者顧荃台北18日電）總統蔡英文代表民進黨角逐2020總統大選，知情人士表示，蔡總統競選總部正在籌組中，將由前行政院副院長林錫耀操盤、前民進黨秘書長洪耀福負責選戰決策，中常委沈發惠擔綱組織。

知情人士說，林錫耀原本就是蔡總統核心幕僚，將擔任選務操盤；洪耀福將出任決策委員會召集人，決定選戰戰略；沈發惠將出任副總幹事，兼任組織委員會的執行長，擔綱組織；另由文化總會秘書長林錦昌負責文宣。

沈發惠受訪時表示，他6月就已宣布將加入蔡總統競選團隊，全力輔選，不爭取新北市汐止的區域立委提名。因為這次選舉對台灣很關鍵，尤其台灣民主受到境外勢力嚴重挑戰，他將全心投入為蔡總統輔選。

蔡總統競選連任發言人阮昭雄說，競選架構目前仍在討論，實際工作內容與分工，仍待確認。

阮昭雄表示，總統的職責，從宣誓就職那一刻起，其實沒有上班、下班或者平日、假日之分，國政不是靠總統一個人，而是所有行政部門和國安團隊每一天的努力。對於競選連任的蔡總統而言，全心全力保衛國家安全、行政團隊努力解決人民的問題，就是最好的競選。

阮昭雄說，未來的選務工作，相關人士都會協助蔡總統競選連任，未來還會有許多朋友來幫忙。所謂的競辦，會慢慢逐步規劃，有具體進展會請相關負責人再向外界報告。（編輯：張均懋）1080718